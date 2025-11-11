Nashik Election : महायुतीला रोखण्यासाठी नाशिकमध्ये वज्रमूठ: मविआ-मनसे एकत्र, जागावाटपाचे सूत्र ठरले.

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ‘एन्ट्री’ झाली आहे. निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी महायुतीविरोधात लढणार असल्याचे संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले. .जागावाटप करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती निर्णय घेईल. जेथे ज्याची ताकद जास्त, तेथे त्या पक्षाचा उमेदवार हे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवाराला सर्वतोपरी मदत करण्याचे जाहीर करण्यात आले..राज्यभर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. निवडणुका महायुती किंवा महाविकास आघाडी म्हणून लढविल्या जातील की नाही, याबाबत राज्यस्तरावरून निर्णय झालेला नाही; परंतु नाशिकमध्ये महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीत मनसेचीही ‘एंट्री’ झाली आहे..शिवसेना (उबाठा) पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, काँग्रेस, डाव्या पक्षांसह मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद सोमवारी (ता. १०) झाली. त्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत राज्यात महायुतीला रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद, पालिका, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकांमध्ये संयुक्तपणे संघटित लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले..देशात व राज्यात भाजप प्रणित सरकारे आहेत. भाजपच्या या सत्ताकाळात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळेच महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येऊन महायुतीला पराभूत करण्याची वज्रमूठ उभारल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारयाद्या दोषमुक्त कराव्यात, दुबार नावे वगळावीत, मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्याव्यात या मागण्या करण्यात आल्या. .त्यांची दखल न घेतल्यास निवडणूक आयोगाविरोधात जनआंदोलनही उभारण्याचे सांगण्यात आले. शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून माजी आमदार वसंत गिते, संघटक विनायक पांडे, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून गोकुळ पिंगळे, शहराध्यक्ष गजानन शेलार, काँग्रेसकडून राहुल दिवे, मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील, जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. डी. एल. कराड, ॲड. तानाजी जायभावे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राजू देसले आदी उपस्थित होते..महायुती सरकार भ्रष्ट असून, या सरकारविरोधात आवाज उठविण्याची सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रित निवडणुका लढविल्या जाणार आहेत. जागावाटप अद्याप निश्चित झालेले नाही. गरजेनुसार काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत होईल.- वसंत गिते, ज्येष्ठ नेते, शिवसेना (उबाठा) पक्षस्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षश्रेष्ठींनी दिले आहेत. भाजप विरोधात सर्व पक्षांची मोट बांधून निवडणुका लढविल्या जातील. जागा कमी मिळाल्या तरी चालतील, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला धडा शिकवू.- गजानन शेलार, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष.Manoj Jarange Patil यांच्या हत्येचा कट रचल्या प्रकरणातील आरोपी Dada Garud चा आणखी एक Video Viral | Sakal News.राज्यात महाविकास आघाडीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहभागी नाही, मात्र लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या भूमिकेतून नाशिकमध्ये मनसेने महाविकास आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या उपरोक्त पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे घेतील तो निर्णय मान्य राहील.- दिनकर पाटील, प्रदेश सरचिटणीस, मनसेकाँग्रेसने मुंबईत स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु प्रदेश नेत्यांनी निवडणुकांमधील आघाडीबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. स्थानिक परिस्थितीनुसार मनसेला महाविकास आघाडीत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.- राहुल दिवे, प्रदेश सचिव, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.