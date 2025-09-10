Nashik News : मविप्र विद्यापीठाबाबत गैरसमज कशासाठी? संस्थेचे थेट स्पष्टीकरण!

नाशिक: मविप्र विद्यापीठ स्थापन प्रस्तावाबाबत काही जण राजकारणासाठी सभासदांमध्ये गैरसमज पसरवत असून, त्यांच्या आक्षेपांत काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिले. इतर शाखांना धक्का न लावता विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, अंतिम निर्णय हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या मंजुरीनेच घेतला जाणार असल्याचे ते म्हणाले..मविप्रच्या मध्यवर्ती कार्यालयात मंगळवारी (ता. ९) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष विश्वास मोरे, चिटणीस दिलीप दळवी, उपसभापती डी. बी. मोगल, संचालक ॲड. संदीप गुळवे उपस्थित होते..ॲड. ठाकरे म्हणाले, की अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी अभ्यासदौऱ्यात समाधान व्यक्त केले असतानाही नंतर अचानक विरोध दर्शविला. त्यांचे सर्व दावे बाळबोध असून, कृषी महाविद्यालय चाचडगावला स्थलांतरित झाल्याने त्या जागेत विद्यापीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जागा व बांधकाम खर्चाचा दावा फोल आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यात संस्थेचे पदाधिकारी व कार्यकारिणीचे नियंत्रण राहील, यासाठी तरतूद केली जाईल. .त्यामुळे ‘एकाधिकारशाही’चा आरोपही चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार २०३० पर्यंत शैक्षणिक संस्थांना क्लस्टर विद्यापीठ सुरू करावे लागणार आहे. रयत संस्थेने या दिशेने पावले उचलली आहेत. मविप्रलाही हा बदल स्वीकारणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ॲड. संदीप गुळवे म्हणाले, की लोकशाही तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेकडून स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठ स्थापनेची संधी आहे..सभासदांच्या पाल्यांना शुल्कसवलत तसेच दुर्बल घटकांनाही कायद्यानुसार सवलत दिली जाईल. विश्वास मोरे म्हणाले, की विद्यापीठ ठराविक व्यक्तीच्या ताब्यात राहील, हा आरोप चुकीचा आहे. अन्यथा कार्यकारिणी सदस्यांनी सहमतीच दर्शविली नसती. बाळासाहेब क्षीरसागर म्हणाले, की जनशिक्षण संस्थान हीसुद्धा केंद्र सरकारची विद्यापीठासमान संस्था आहे. तिची यशस्वी वाटचाल सुरू असताना मविप्र विद्यापीठास विरोध करणे म्हणजे फक्त संभ्रम निर्माण करणे होय..सभासदांच्या पाल्यांना प्राधान्यविद्यापीठासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळात सभासदांच्या पाल्यांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. तसेच शिक्षणात सवलती व नफा ग्रामीण भागातील शाळांच्या विकासासाठी वापरला जाईल..ॲड. ठाकरे यांनी मांडलेल्या ठळक नोंदी...वैद्यकीय महाविद्यालयात लवकरच ३० जागांची वाढसंस्थेच्या शाखांची संख्या ५१०, वर्षभरात आठने वाढअनेक महाविद्यालयांमध्ये पीएच.डी. सेंटर सुरू केलेजनशिक्षणअंतर्गत आदिवासी कौशल्य विकास केंद्र सुरू केलेॲड. संदीप गुळवेंकडून अस्वलीला शाळेसाठी १९ गुंठे जागागंगापूर रोडवरील अभिनव शाळेच्या विस्तारासाठी २० कोटींचे काम सुरूआयुर्वेद महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव.Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.भक्कम आर्थिक स्थितीअंदाजपत्रक एक हजार १६९ कोटींवर पोहोचले असून, १३५ कोटींची देणी कमी करून सध्या केवळ १९ कोटी कर्ज शिल्लक आहे. गेल्या तीन वर्षांत कुठलेही कर्ज घेतलेले नाही. सुमारे २०० कोटींची कामे सुरू आहेत, तसेच ठेवी ५० कोटींनी वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.