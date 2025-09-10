नाशिक

Nashik News : मविप्र विद्यापीठाबाबत गैरसमज कशासाठी? संस्थेचे थेट स्पष्टीकरण!

MVP University Proposal: Clarification by Ad. Nitin Thakre : राजकारणासाठी सभासदांमध्ये गैरसमज पसरवत असून, त्यांच्या आक्षेपांत काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिले.
नाशिक: मविप्र विद्यापीठ स्थापन प्रस्तावाबाबत काही जण राजकारणासाठी सभासदांमध्ये गैरसमज पसरवत असून, त्यांच्या आक्षेपांत काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी दिले. इतर शाखांना धक्का न लावता विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, अंतिम निर्णय हा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या मंजुरीनेच घेतला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

