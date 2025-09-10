Dr. Sunil Dhikale : 'संस्थेच्या हितासाठीच विरोध'; मविप्र विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर डॉ. सुनील ढिकले यांचे स्पष्टीकरण

नाशिक: “गेल्या तीन वर्षांत कुठल्याही निर्णयाला विरोध केलेला नाही. मात्र संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताला बाधा पोहोचेल, असे वाटल्यास विरोधाशिवाय पर्याय नाही. राजकारण म्हणून नव्हे, तर संस्थेच्या हितासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करीत आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका मविप्रचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी मांडली..ते म्हणाले, “अभ्यासदौऱ्यानंतर लगेचच पत्र लिहून आक्षेप घेतला होता. विद्यापीठ स्थापनेच्या निर्णयाला कधीच समर्थन केलेले नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांचा जो निर्णय होईल, त्याचा कौल मान्य असेल.”.पत्रकार परिषदेस न बोलावल्याचा खेद व्यक्त करताना डॉ. ढिकले म्हणाले, “या विषयावर कार्यकारिणीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेस मलाही आमंत्रित करणे अपेक्षित होते. समोरासमोर चर्चा करण्याची संधी मिळाली असती. यापूर्वी माजी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसही मला बोलावले गेले नव्हते. विद्यापीठाच्या दौऱ्यावेळी सर्व खासगी व्यक्तींचे नेतृत्व होते. मात्र रयतसारख्या लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या संस्थांचा आढावा घेऊनच निर्णय व्हायला हवा, हा माझा सातत्याने आग्रह राहिला आहे.”.ते पुढे म्हणाले, “विद्यापीठाबाबतचा विरोध ८ ऑगस्ट रोजीच पत्राद्वारे नोंदविला होता. मग महिनाभरानंतर कार्यकारिणीनेच भूमिका का मांडली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठावर पूर्ण कार्यकारिणीचे नियंत्रण असले पाहिजे, ही माझी ठाम भूमिका आहे. केवळ ठराविक पदाधिकाऱ्यांचे नियामक मंडळावर नियंत्रण राहिल्यास त्याला विरोध असेल.”.Nashik News : मविप्र विद्यापीठाबाबत गैरसमज कशासाठी? संस्थेचे थेट स्पष्टीकरण!.“विद्यापीठ स्थापनेचा थेट फायदा सभासद व त्यांच्या पाल्यांना होईल, याबाबत शंका आहे. अशा प्रस्तावासोबत आराखडा सादर करणे बंधनकारक असते. यात संस्थेची जागा व बांधकामावरील खर्च यांसारखी मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे कार्यकारिणी पदाधिकाऱ्यांनी सभासदांची दिशाभूल करू नये. इतक्या मोठ्या निर्णयापूर्वी सभासदांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रस्ताव कार्यकारिणी बैठकीत न मंजूर करता वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चर्चेस ठेवावा, अशी आग्रही मागणी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.