Nashik Farmers Protest : नाफेडला ठोकले टाळे! पाच महिने उलटूनही कांद्याचे पैसे न मिळाल्याने नाशिकचे शेतकरी आक्रमक

नाशिक: कांदा विकून तब्बल पाच महिने उलटले तरी एक रुपयाही पदरात न पडल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.५) शहरातील ‘नाफेड’च्या कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढत थेट टाळे ठोकले. जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार शेतकऱ्यांचे सव्वाशे कोटी रुपयांहून अधिक पैसे अद्यापही नाफेडकडेच अडकले असून, वारंवार मागणी करूनही पदरी निराशाच येत असल्याने अखेर शेतकऱ्यांचा संयम सुटला..निफाड, दिंडोरी, कळवण, सटाणा, देवळा, चांदवड, मालेगाव आदी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडून नाफेडने चांगल्या प्रतीचा कांदा खरेदी केला होता. खरेदीवेळी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने ७२ तासांत पैसे खात्यावर जमा होतील, असे दिल्ली व स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, पाच महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही एकही हप्ता न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे..सोमवारी सकाळी पैसे थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी नाफेड कार्यालयावर धडक देत शाखा व्यवस्थापक पटनायक यांना जाब विचारला. अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू असतानाच संतप्त शेतकऱ्यांनी कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तब्बल एक तास चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून कार्यालयाच्या दरवाजाला बाहेरून कुलूप ठोकण्यात आले. प्रवेशद्वारावर नाफेडच्या निषेधाचा फलकही लावण्यात आला..Yavatmal politics: यवतमाळ पालिकेतील संख्याबळावर शिंदेसेनेत खलबते; गटनेते निवडीवर चर्चा; दहा पालिकेतील नगरसेवकांना बाेलावलं!.सहा तास ठिय्याशेतकऱ्यांनी कार्यालयाच्या आवारातच दुपारचे जेवण मागवून आंदोलन अधिक तीव्र केले. ‘पैसे केव्हा देणार, याचे लेखी उत्तर दिल्याशिवाय येथून हलणार नाही,’ असा ठाम पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला. सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेले आंदोलन सायंकाळी पाच वाजूनही सुरूच होते. त्यामुळे नाफेडचे सर्व कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले. या आंदोलनात बाबूलाल चव्हाण, बळिराम शिरसाट, बन्सीलाल चव्हाण, विठ्ठल बोरसे, अरुण पाटील, मोहित सूर्यवंशी, मोतीराम शिरसाट, नीलेश जाधव आदी शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फिरवणाऱ्या या विलंबाबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.