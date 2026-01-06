नाशिक

Nashik Farmers Protest : नाफेडला ठोकले टाळे! पाच महिने उलटूनही कांद्याचे पैसे न मिळाल्याने नाशिकचे शेतकरी आक्रमक

Nashik Farmers Lock NAFED Office Over Pending Onion Payments : "हक्काच्या पैशांसाठी एल्गार: नाफेडने कांदा खरेदीचे १२५ कोटी रुपये थकविल्याने संतप्त झालेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी कार्यालयाला कुलूप ठोकून प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन केले."
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कांदा विकून तब्बल पाच महिने उलटले तरी एक रुपयाही पदरात न पडल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.५) शहरातील ‘नाफेड’च्या कार्यालयावर जोरदार मोर्चा काढत थेट टाळे ठोकले. जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार शेतकऱ्यांचे सव्वाशे कोटी रुपयांहून अधिक पैसे अद्यापही नाफेडकडेच अडकले असून, वारंवार मागणी करूनही पदरी निराशाच येत असल्याने अखेर शेतकऱ्यांचा संयम सुटला.

