Trimbakeshwar election Result: कुंभमेळ्याच्या भूमीत प्रचाराचा नारळ फोडला, पण निकालात उलट चित्र; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपचं कुठं चुकलं?

Trimbakeshwar election Result Update: त्र्यंबकेश्वरमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरपरिषद निवडणूक प्रचाराची सुरुवात केली असली तरी ही लढत भाजपला जिंकता आली नाही.
Trimbakeshwar Election Update: नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने सर्वाधिक यश मिळवले आहे. जिल्ह्यातील एकूण अकरा नगराध्यक्षपदांपैकी पाच जागांवर शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी विजय प्राप्त केला आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात शिंदे सेना हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

