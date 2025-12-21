Trimbakeshwar election Result: कुंभमेळ्याच्या भूमीत प्रचाराचा नारळ फोडला, पण निकालात उलट चित्र; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपचं कुठं चुकलं?

Trimbakeshwar Election Update: नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने सर्वाधिक यश मिळवले आहे. जिल्ह्यातील एकूण अकरा नगराध्यक्षपदांपैकी पाच जागांवर शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी विजय प्राप्त केला आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात शिंदे सेना हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे..महाविकास आघाडीचा जिल्ह्यात पूर्णपणे सुपडा साफभाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने प्रत्येकी तीन जागांवर विजय मिळवला आहे. तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना एकही नगराध्यक्षपद मिळाले नाही. महाविकास आघाडीचा जिल्ह्यात पूर्णपणे सुपडा साफ झाला आहे..त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेचा निकाल भाजपसाठी मोठा धक्काया निवडणुकीत त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेचा निकाल भाजपसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरला विशेष महत्त्व आहे. भाजपने या नगरपरिषदेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात येथूनच केली होती. मात्र जनतेने भाजपला नकार दिला आणि शिंदे सेनेच्या त्रिवेणी तुंगार यांनी त्र्यंबकेश्वरमध्ये विजय मिळवला..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या निकालाचा तपशीलनाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या निकालाचा तपशील असा आहे. भगूरमध्ये अजित पवार गटाच्या प्रेरणा बलकवडे, येवल्यात राजेंद्र लोणारी, तर सिन्नरमध्ये विट्ठलराजे उगले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने विजय प्राप्त केला. नांदगावमध्ये सागर हिरे, इगतपुरीत शालिनी खातळे, सटाण्यात हर्षदा पाटील, त्र्यंबकेश्वरमध्ये त्रिवेणी तुंगार आणि मनमाडमध्ये योगेश पाटील असे पाच उमेदवार शिंदे शिवसेनेच्या वतीने नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले. भाजपचे वैभव बागुल चांदवडमध्ये, डॉ. मनोज बर्डे पिंपळगाव बसवंतमध्ये आणि अनिता घेगडमल ओझरमध्ये विजयी झाले..महायुतीची स्थिती मजबूतया निकालांमुळे नाशिक जिल्ह्यात महायुतीची स्थिती मजबूत झाली आहे. शिंदे सेनेचे पाच, भाजपचे तीन आणि अजित पवार गटाचे तीन असे एकूण अकरा नगराध्यक्ष महायुतीकडेच आहेत. महाविकास आघाडीला मात्र जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या महत्त्वाच्या निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नाही. त्र्यंबकेश्वरसारख्या धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी भाजपला पराभव पत्करावा लागल्याने पक्षासाठी हा निकाल धक्कादायक मानला जात आहे..Kankavli Nagar Panchayat Election Result : कणकवलीत नितेश राणेंना जबरदस्त धक्का! नगराध्यक्षपद गेलं; शहरविकास आघाडीचा विजय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.