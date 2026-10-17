आर्थिक स्वप्नांना विश्वासाची दिशा देणाऱ्या नगमा गरुड
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वित्तीय सेवाक्षेत्रात निर्माण केली स्वतंत्र ओळख
वित्तीय क्षेत्रात योग्य मार्गदर्शन आणि विश्वासार्ह सेवांना महत्त्व प्राप्त होत असताना, नगमा गरुड यांनी ARSH GROW च्या माध्यमातून ग्राहकांना विविध आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी वित्तीय सेवा क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे.
ARSH GROW तर्फे वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, व्यावसायिक कर्ज, प्रकल्प कर्ज, विमा सेवा, गुंतवणुकीसाठी सहाय्य तसेच बँकिंग आणि डिजिटल वित्तीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा आणि उद्दिष्टे समजून घेऊन त्यांना योग्य पर्यायांची माहिती मिळवून देण्यावर संस्थेचा भर आहे.
संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ARSH GROW चे १८० हून अधिक बँकिंग व वित्तीय संस्थांशी संबंध असून, ५०० हून अधिक सेवा केंद्रांचे नेटवर्क आहे. तसेच संस्थेने ९९ टक्के व्यवहार यशस्वितेचा दर नोंदविल्याचा दावा केला आहे. या माध्यमातून ग्राहकांना विविध वित्तीय सेवांशी जोडण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे.
वित्तीय सेवांमध्ये पारदर्शकता, विश्वास आणि ग्राहकांचे समाधान या बाबींना प्राधान्य देत नगमा गरुड संस्थेच्या विस्तारासाठी प्रयत्नशील आहेत. डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर लक्षात घेता, वित्तीय सेवा अधिक सुलभ करण्याबरोबरच स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) उपयुक्त वित्तीय पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्टही त्यांनी ठेवले आहे.
नगमा गरुड यांच्या उद्योजकीय वाटचालीची आणि नेतृत्वगुणांची दखल घेत त्यांना ‘नवदुर्गा नारी सन्मान’ या विशेष पुरस्काराने गौरविण्याचा प्रस्ताव त्यांच्या कार्याचा सन्मान करणारा ठरतो. जिद्द, आत्मविश्वास आणि सातत्याच्या बळावर वित्तीय सेवाक्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न महिला उद्योजकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
8459960933 nagamagarud@gmail.com