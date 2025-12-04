Matoba Maharaj Temple Theft : नैताळे येथील मतोबा महाराज मंदिरात धाडसी चोरी; तब्बल तीन किलो चांदीच्या दोन मूर्ती व दानपेटी घेऊन चोरटे पसार

निफाड: लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि नैताळेकरांचे अराध्य दैवत श्री मतोबा महाराज मंदिरातून तब्बल तीन किलो चांदीच्या दोन मूर्ती व दानपेटीची मध्यरात्री चोरी झाली. ही घटना बुधवारी (ता. ३) पहाटे उघडकीस आल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, चोरट्यांचा तातडीने शोध घेऊन कठोर कारवाई होईपर्यंत नैताळे गाव स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गालगत असलेल्या नैताळे (ता. निफाड) येथील हे देवस्थान दर वर्षी पौष पौर्णिमेला १५ दिवसांच्या यात्रोत्सवाने गजबजलेले असते. यात्रेत लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. हे जागृत देवस्थान मानले जाते. अशा या देवस्थानातील आतील दरवाजाचे कुलूप तोडून रात्री दोनच्या सुमारास चोरट्यांनी प्रवेश केला आणि चांदीच्या दोन मूर्ती व दानपेटी घेऊन पसार झाले..बुधवारी पहाटे पाचच्या सुमारास मंदिरातील पुजारी यांना चोरी झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष नामदेव बोरगुडे व विश्वस्तांना माहिती दिली. अध्यक्ष बोरगुडे यांनी तत्काळ निफाड पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस निरीक्षक गणेश गुरव यांनी ताफ्यासह घटनास्थळाची पाहणी केली. प्राथमिक तपासानंतर नाशिक येथील श्वान पथकास पाचारण करण्यात आले. श्वान पथकाने गाव परिसर व धारणगाव रस्त्यापर्यंत शोध घेतला. दरम्यान, गोविंदराव भवर यांच्या गट क्र. १६३ मधील विहिरीत रिकामी दानपेटी आढळून आली..घटनेची माहिती मिळताच आमदार दिलीप बनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र डोखळे, सागर पाटील, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, तलाठी शंकर खडांगळे, ग्रामविकास अधिकारी उज्ज्वला भोईर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पोलिसांना तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. भाविकांमध्ये पसरलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती लवकरात लवकर शोधून काढावी, अशी सर्वांची मागणी आहे..यापूर्वीही झाली होती चोरीनैताळे येथील मतोबा महाराज मंदिरात यापूर्वीही १७ फेब्रुवारी २००१ ला मूर्ती चोरीची घटना घडली होती. तब्बल पंचवीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मूर्ती चोरीचा प्रसंग उद्भवल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. नैताळेकरांचे अराध्य दैवत आणि लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री मतोबा महाराज मूर्ती चोरी प्रकरणी ग्रामस्थांमध्ये संताप असला तरी सर्वांनी शांतता राखत आज बुधवारी (ता. ३) सर्व दुकाने स्वयंस्फूर्तीने शंभर टक्के बंद ठेवली..Nitin Upasani : शाळार्थ बनावट ओळखपत्र घोटाळा: माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनींना अखेर अटक; नाशिकच्या शिक्षण विभागात खळबळ!.चोरीचा कठोर निषेध करत पोलिसांनी तातडीने तपास करून मूर्ती शोधून काढावी, अशी ग्रामस्थांची एकमुखी मागणी आहे.- राजेंद्र बोरगुडे, संचालक, ला.कृ.बा. समिती, निफाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.