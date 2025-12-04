नाशिक

Matoba Maharaj Temple Theft : नैताळे येथील मतोबा महाराज मंदिरात धाडसी चोरी; तब्बल तीन किलो चांदीच्या दोन मूर्ती व दानपेटी घेऊन चोरटे पसार

Silver Idols Worth Lakhs Stolen from Matoba Maharaj Temple : निफाड तालुक्यातील नैताळे येथील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री मतोबा महाराज मंदिरातून मध्यरात्री तीन किलो चांदीच्या दोन मूर्ती आणि दानपेटीची चोरी झाली. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी तातडीने कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी नैताळे गाव स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवले.
Matoba Maharaj Temple

Matoba Maharaj Temple

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि नैताळेकरांचे अराध्य दैवत श्री मतोबा महाराज मंदिरातून तब्बल तीन किलो चांदीच्या दोन मूर्ती व दानपेटीची मध्यरात्री चोरी झाली. ही घटना बुधवारी (ता. ३) पहाटे उघडकीस आल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, चोरट्यांचा तातडीने शोध घेऊन कठोर कारवाई होईपर्यंत नैताळे गाव स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
Tension
temple
thief
police investigation
religion
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com