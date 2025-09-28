नाशिक

Namapur Monsoon Update : वादळी पावसाने घेतला जीव: गोराणे आणि खालचे टेंभे येथे तीन निष्पाप नागरिक दगावले; आमदार बोरसे यांनी केली पाहणी

Heavy Storm Hits Namapur and Surrounding Areas : बागलाण तालुक्यातील गोराणे आणि खालचे टेंभे परिसरात शनिवारी सायंकाळी झालेल्या मुसळधार वादळी पावसामुळे घरांची भिंत कोसळून तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर उभ्या पिकांचे आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
प्रशांत बैरागी -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: बागलाण तालुक्यात मोसम, काटवन, करंजाडी खोऱ्यात शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार वादळी पावसाने अक्षराशा दाणाफान उडाली. पावसासह वादळाचा तुफान वेगामुळे सिमेंट काँक्रीटच्या घरांच्या भिंती कोसळून गोराणे येथील आदिवासी कुटुंबातील सासरा आणि सून, तर खालचे टेंभे (ता. बागलाण) येथील वयोवृद्ध महिला अशा तीन निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. दरम्यान बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी तालुक्यातील नुकसानग्रस भागाची पाहणी करून तहसीलदार यांनी तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.

