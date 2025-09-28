Namapur Monsoon Update : वादळी पावसाने घेतला जीव: गोराणे आणि खालचे टेंभे येथे तीन निष्पाप नागरिक दगावले; आमदार बोरसे यांनी केली पाहणी

नामपूर: बागलाण तालुक्यात मोसम, काटवन, करंजाडी खोऱ्यात शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार वादळी पावसाने अक्षराशा दाणाफान उडाली. पावसासह वादळाचा तुफान वेगामुळे सिमेंट काँक्रीटच्या घरांच्या भिंती कोसळून गोराणे येथील आदिवासी कुटुंबातील सासरा आणि सून, तर खालचे टेंभे (ता. बागलाण) येथील वयोवृद्ध महिला अशा तीन निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. दरम्यान बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी तालुक्यातील नुकसानग्रस भागाची पाहणी करून तहसीलदार यांनी तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. .गोराणे (ता. बागलाण) येथील निर्मलाबाई नामदेव सोनवणे (वय ४३) आणि देवचंद गोपाळ सोनवणे हे घरात बसलेले असताना वाऱ्याच्या प्रचंड झोतामुळे अचानक घराची भिंत त्यांच्यावर कोसळल्याने दोघांचे जागीच निधन झाले. घटनेनंतर सरपंच दिनेश देसले यांच्यासह सहकाऱ्यांनी दोघा मयताचे पार्थिव नामपूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात आणले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. स्वराज देशमुख यांनी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिले. गोराणे येथे रविवारी (ता. २८) दोघांवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दुसऱ्या घटनेत टेंभे खालचे (ता. बागलाण) येथे शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास जोरदार वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने घराची भिंत कोसळून कस्तुराबाई भिका अहिरे (वय ७८) या वृद्ध महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून एक महिला जखमी झाली आहे. मोसम आणि काटवन खोऱ्यात सायंकाळी सहा वाजता नामपूर, बिजोरसे, मळगाव, इजमाने, खालचे टेंभे, वरचे टेंभे, काकडगाव, मोराणे, आंबासन, द्याने, खिरमाणेसह परिसरात वादळीवाऱ्यासह जोरदार पाऊस कोसळला..या पावसात अनेक ठिकाणी घरांची पडझड झाली. गोराणे येथे अनेक पोल्ट्रीफार्मचे शेड वाऱ्याच्या वेगाने उडून गेले. काही ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली. या पावसात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. खामलोण येथील शेतकरी साहेबराव फकिरा धोंडगे यांच्या दोन्ही कांद्याच्या चाळींचे नुकसान झाले. त्यांच्या दोन पोल्ट्रींचे देखील पत्रे उडाल्याने नुकसान झाले. खालचे टेंभे येथे गुलाब बाजीराव अहिरे यांचे घराचे पत्रे उडाले तर कांदा चाळीचे नुकसान झाले. पावसामुळे परिसरातील गावांसह नामपूरचा वीजपुरवठा तब्बल वीस तास खंडित झाला होता..बागलाण तालुक्यातील आखतवाडे, आनंदपूर, गोराणे, कुपखेडा, कोटबेल आदी परिसरात रविवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला. विजांच्या कडकडाटात झालेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभ्या असलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वादळी वाऱ्यामुळे काही भागांत घरांचे पत्रे उडाले, तर अनेक ठिकाणी वीजेचे खांब कोसळले. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होऊन जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..उभ्या पिकांसोबतच घरांनाही नुकसान झाल्याने नागरिकांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कापणीसाठी तयार असलेली पिके या वादळी पावसामुळे आडवी झाली असून हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याने हवालदिल अवस्था निर्माण झाली आहे. .Viral Video: पूरात अडकली जीवापाड जपलेली बैलजोडी, शेतकऱ्याचे हृदयद्रावक प्रयत्न, पण निसर्ग क्रूर झाला!.प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी नामपूर बाजार समितीचे माजी सभापती भाऊसाहेब अहिरे, भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण पवार, गोराणे येथील सरपंच दिनेश देसले, आखतवाडे येथील अशोक खैरनार, आसखेडा येथील सरपंच दीपक कापडणीस, खिरमाणी येथील सरपंच बाबाजी भदाणे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.