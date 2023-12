NAMCO Bank Election : ‘नामको’ बॅंक निवडणूक; भवर पुरावे सादर करू शकले नाही

NAMCO Bank Election : नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीत विद्यमान संचालक सोहनलाल भंडारी यांसह १० संचालकांविरोधात उमेदवार संदीप भवर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने बुधवारी (ता.१३) फेटाळून लावली आहे.

संचालकांविरोधात ठोस पुरावे तीन दिवसात सादर न केल्याने त्यांची याचिका फेटाळली.(Namco Bank could not submit evidence before election nashik news)