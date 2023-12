NAMCO Bank Election: ‘नामको’त सत्ताधारी पॅनलची लागणार कसोटी; सभासदांपर्यंत पोचण्यास करावी लागणार कसरत

NAMCO Bank Election: नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीत माघारीच्या अंतिम दिवशी विरोधी सहकार पॅनलच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने सत्ताधारी प्रगती पॅनलसाठी निवडणूक एकतर्फी झालेली आहे.

असे असले तरी, प्रचारात सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागेल. विरोधी पॅनल नसले, तरी अपक्ष रिंगणात आहे. त्यामुळे प्रचार यंत्रणा राबवावी लागणार असून, पाच वर्षांचा लेखाजोखा सभासद मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना कसरत करावी लागेल. (NAMCO Bank Election Efforts will have to be made to reach members because of independence nashik news)