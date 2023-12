NAMCO Bank Election: नामको बॅक निवडणूक हेव्या-दाव्यांकडे! माजी आमदार पितापुत्रांवर पोलिस कर्मचाऱ्याची तक्रार

NAMCO Bank Election: नाशिक मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणूक सहकाराची असली तरी, त्यामागे विधानसभेचा छुपा अजेंडा असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे आरोप-प्रत्योरापांवर असलेली ही निवडणूक आता ही अगदी हेव्यादाव्यांवर येऊन ठेपली आहे.

पॅनेल नेतृत्व करत असलेल्या माजी आमदार व त्यांच्या पुत्रांविरोधात एका कर्मचा-यांने पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहे. या तक्रारींवरून दोन गटात हेवे दावे झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे निवडणुकीत हा वाद टोकाला जाण्याची शक्यता आहे.

जिल्हयासह परराज्यात बॅंकेचे कार्यक्षेत्र असल्याने बॅंकेच्या निवडणुकीकडे सहकारसोबतच राजकीय लोकांचे लक्ष लागून असते. (NAMCO Bank Election Police officer complaint against former MLA father and son nashik news)