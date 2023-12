NAMCO Bank Election: ‘सहकारा’च्या पटलावर राजकारणाचे मोहरे; आजी-माजी आमदारांची कसोटी

NAMCO Bank Election: नाशिक मर्चंट मल्टीस्टेट बॅंकेच्या निवडणुकीत बिनविरोधाची शक्यता मावळत असताना आजी-माजी आमदारांचा देखील कस लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. मध्य विधानसभा मतदारसंघांशी जवळचा संबंध असलेल्या या निवडणुकीत निवडणूक जिंकून विधानसभेत प्रबळ दावा करायचा आहे.

दुसरीकडे भविष्यातील स्पर्धक म्हणून बॅंकेच्या निवडणुकीतच गारद करण्यासाठी देखील प्रयत्न होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे बॅंकेची निवडणूक सर्वपक्षीय मिळून व सहकाराची असली तरी राजकारणाची भली मोठी किनार लाभताना दिसत आहे. (NAMCO Bank Election test of mla and former MLAs nashik news)