Namco Bank Nashik : नामको बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी; ‘स्मॉल फायनान्स’च्या प्रस्तावावरून गदारोळ

नाशिक: दि नाशिक मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.ची (नामको) शनिवारी (ता. २०) झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. विषयपत्रिकेतील दोन विषय वगळता उर्वरित विषयांना झटपट मंजुरी मिळत असतानाच, नामको मल्टिस्टेट बँकेचे स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावावरून सभेत मात्र गदारोळ झाला. .काही सभासदांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देताना हे शेतकरी हिताचे ठरणारे पाऊल असल्याने पाठिंबा दिला; तर काही सभासदांनी प्रस्तावाला विरोध करताना यामुळे बँकेच्या सभासदांच्या हितावर गदा येणार असल्याचे सांगत प्रस्ताव नामंजूर करण्याची मागणी केली; परंतु बँकेचे अध्यक्ष हेमंत धात्रक यांनी या गदारोळातच प्रस्ताव मंजूर केला आणि गदारोळातच राष्ट्रगीत म्हणत सभा गुंडाळली..त्र्यंबक रोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील नामको बँकेच्या मुख्य इमारतीत शनिवारी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. बँकेचे अध्यक्ष धात्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला प्रारंभ झाला. इतिवृत्ताचे वाचन केल्यावर अध्यक्षांच्या सूचनेप्रमाणे संचालकांनी एकेका विषयाचे ठराव सभासदांसमोर ठेवले. त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन सभासदांनी मंजुरीही दिली. मात्र, त्यानंतर श्री. धात्रक यांनी, रिझर्व्ह बँकेच्या स्मॉल फायनान्स बँकिंग (लघुवित्तीय बँक संक्रमण) योजनेनुसार नामको मल्टिस्टेट बँक स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. .सदरचा प्रस्ताव मांडत असताना त्यांनी बँक स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित झाल्यास बँकेचा आर्थिक विकास झपाट्याने वाढून त्याचा लाभ सभासदांना होऊ शकेल. मल्टिस्टेट बँक असल्याने मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकरी सभासदांना कर्ज देताना अडचणींना सामोरे जावे लागते. स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित झाल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज देणे सुलभ होणार असल्याचे अध्यक्ष धात्रक यांनी सभासदांना पटवून देताना सांगितले आणि सभासदांना यावर खुलेमनाने मत व्यक्त करण्याची संधी दिली..या वेळी सभासद बंडूकाका बच्छाव, हेमराज देवरे, जगदीश बोडके, सुधाकर बोडके आदी सभासदांनी ‘नामको’च्या स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. तर, गजानन शेलार, अमृतलाल पिपाडा, नंदन भास्करे, प्रकाश घुगे, श्रीधर व्यवहारे आदी सभासदांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. अखेरीस अध्यक्ष धात्रक यांनी, सदरचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविल्यावर त्यास तत्काळ मंजुरी मिळेलच, असे नाही. त्यासाठीचे नियम अत्यंत किचकट आहेत..तसेच, या प्रस्तावाबरोबर विरोधकांच्या मुद्यांचा समावेश करणार आहोत, असे सांगत विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काही सभासदांनी विरोध कायम ठेवल्याने अखेर अध्यक्ष धात्रक यांनी या गदारोळातच प्रस्तावाला अवाजवी मतांनी मंजूर केल्याचे जाहीर केले. त्यावरून विरोध करणाऱ्या सभासदांनी मंचाच्या दिशेने धाव घेतली. काही वेळ गदारोळ होऊन अध्यक्ष धात्रक यांनी राष्ट्रगीताला सुरुवात केली आणि सभा गुंडाळली..स्मॉल फायनान्स बँकेमुळे प्रगतीनामको मल्टिस्टेट बँकेचे स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित झाल्यास आर्थिक प्रगती होणार आहे. बँक मल्टिस्टेट असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज देताना अडचणी येतात. सुमारे दोन लाख सभासदांपैकी सव्वा लाभ सभासद ग्रामीण भागातील शेतकरी आहेत; परंतु बँकेच्या धोरणांमुळे या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. स्मॉल फायनान्स बँक झाल्यास कर्ज प्रकरणे वाढतील. बँकेची प्रगती होईल. ‘नाबार्ड’च्या दरात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार असल्याने शेतकरी व व्यापारी हितासाठी काही सभासदांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दिला..स्मॉल फायनान्स बँकेमुळे धोकानामको मल्टिस्टेट बँकेत सभासदांना मताचा अधिकार आहे. स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरित झाल्यास सभासदांच्या मतावर गदा येईल. भविष्यात निवडणुका होणार नाहीत. एखाद्या उद्योजकाने ५१ टक्के समभाग घेतल्यास त्याच्या मालकीची बँक होणार आहे. स्मॉल फायनान्स बँक झाल्यास सहकाराऐवजी कंपनी ॲक्ट लागू होतील. संचालक हे निवडून आलेले नाहीत; तर पगारी राहतील. एक प्रकारे ‘नामको’च्या सुमारे दोन लाख सभासदांच्या हितावर गदा येणार असल्याचे या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सभासदांनी प्रस्ताव नामंजूर केला..दृष्टीक्षेपातस्मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रस्तावावरून सभेत गदारोळया प्रस्तावाला गदारोळात मंजूर केल्याने गजानन शेलारांसह काही सभासद आक्रमकविरोध करणाऱ्या सभासदांची मंचाकडे धावअध्यक्ष धात्रक यांच्याकडून शेलार व समर्थकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्नशेलार व समर्थकांकडून प्रस्ताव नामंजूर करून मागे घेण्याची मागणीअध्यक्ष धात्रक यांच्याकडून गदारोळातच प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे घोषितशेलार व समर्थक मंचावरमंचावरील माईक बंद केल्याने संबंधितांवरसमर्थक धावलेसंचालक मंचावरून शेलार समर्थकांच्यानिषेधाची घोषणाबाजीनामको हॉस्पिटल बँकेचे असताना त्यावरील कायमस्वरूपी संचालक मंडळाबाबत शेलारयांचा आक्षेपबँकेत अन्य बँक विलिनीकरणाऐवजी बँकेच्या विस्तारीकरणावर भर द्यावाबँकेचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण द्यावे.जातीवादावरून गोंधळसभेत नंदन भास्करे यांनी बोलताना गेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सभासदांमध्ये जातीवाद केला गेल्याचा आरोप केला. त्यावरून सभासदांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली. नामको बँकेच्या इतिहासात कधीही जातीयतेच्या मुद्दयावर निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे सभासदांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी सभासदांना आवाहन केले. या वेळी अध्यक्ष धात्रक यांनी सभेत विषयावर बोलावे..सभा दूषित करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी तंबी दिल्यावर गजानन शेलार यांनीही भास्करे यांना सदरचा मुद्दा या वेळी उपस्थित करणे चुकीचे असल्याचे म्हणालेड परंतु त्यावरून काही सभासदांमध्ये बाचाबाचीचे प्रसंग घडले..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदी आज देशाला संबोधित करणार, 'डबल गिफ्ट'बाबत करू शकतात मोठी घोषणा....स्मॉल फायनान्स बँकेत नामको बँकेचे रूपांतर झाल्यास एकाही सभासदाच्या हिताला बाधा पोहोचणार नाही. बँक आणि सभासदांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच संचालक मंडळाने प्रस्ताव तयार केला आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बदल गरजेचा आहे. त्यासाठी प्रत्येक सभासदांपर्यंत पोहोचून त्यांना प्रस्तावाबाबत सांगितले जाईल.- हेमंत धात्रक, अध्यक्ष, नामको बँक.नामको बँकेचे दोन लाख दोन हजार सभासद असून, सर्वसाधारण सभेला ७५६ सभासद उपस्थित होते. कोणताही प्रस्ताव मंजुरीसाठी ६० टक्के सभासदांची मंजुरी असावी लागते. एक टक्काही सभासद उपस्थित नसताना स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतरीतचा प्रस्ताव मंजूर कसा होऊ शकतो? वेळप्रसंगी याविरोधात न्यायालयात दाद मागू. याविरोधात रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केली जाईल. राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्या या संचालक मंडळाला धडा शिकविला जाईल.- गजानन शेलार, सभासद, नामको बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 