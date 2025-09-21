नाशिक

Namco Bank Nashik : नामको बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी; ‘स्मॉल फायनान्स’च्या प्रस्तावावरून गदारोळ

Namco Bank AGM Turns Stormy : नाशिकमधील नामको बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत स्मॉल फायनान्स बँकेच्या प्रस्तावावरून गदारोळ झाला. सभासदांनी सभागृहात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
नाशिक: दि नाशिक मर्चंट्‌स‌ को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.ची (नामको) शनिवारी (ता. २०) झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. विषयपत्रिकेतील दोन विषय वगळता उर्वरित विषयांना झटपट मंजुरी मिळत असतानाच, नामको मल्टिस्टेट बँकेचे स्मॉल फायनान्स बँकेत रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावावरून सभेत मात्र गदारोळ झाला.

