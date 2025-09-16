Accident News : दीड कोटी खर्चूनही रस्ता जीवघेणा: नामपूरमध्ये कंटेनरच्या धडकेत वृद्ध महिला ठार

नामपूर: अहवा-छत्रपती संभाजीनगर राज्य मार्गालगत येथील शिवमनगर परिसरात कंटेनर आणि स्कुटीच्या धडकेत वयोवृद्ध महिला जागीच ठार झाली. रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शीचे म्हणणे आहे. जायखेडा पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला असून कंटेनर चालक फरारी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .रातीर (ता. बागलाण) येथील कष्टकरी शिंदे दांपत्य आठवडे बाजारासाठी नामपूरला आपल्या स्कुटी वाहनाने (क्रमांक एमएच ४१ बीके ५७९५) आले होते. बाजार करून परतत असताना नामपूरकडून ताहाराबादकडे जाणाऱ्या कंटेनरची मागून (एम. एच. १५/५७४७) स्कुटीला धडक बसल्याने स्कुटीच्या मागे बसलेल्या सिंधूबाई वसंत शिंदे (वय ६५) मागच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचे जागीच निधन झाले. अपघातामुळे रस्त्यावरची वाहतूक ठप्प झाली होती. .अपघाताची माहिती समजताच पोलिस प्रशासन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. काही काळ रस्त्यालगत एकेरी वाहतूक संथ गतीने सुरु होती. परिसरातील नागरिकांच्या मदतीने मयत महिलेचा मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वराज देशमुख यांनी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. रात्री उशिरा शोकाकूल वातावरणात रातीर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Palghar News: वाहनचालकांची खड्डे चुकवण्याची कसरत! शहरातून प्रवास करताना तारांबळ .शहरातील शिवमनगर पासून मध्यवर्ती बस स्थानकापर्यंत सुमारे एक किलोमीटरच्या रस्त्यालगत प्रचंड वाहतुकीची वर्दळ असल्याने रस्ता जीवघेणा बनला आहे. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडल्याने जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. काही वर्षांपूर्वी सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या विनियोगातून रस्त्याचे डांबरीकरण झाले होते. परंतु बसस्थानक, पेट्रोलपंप, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे प्रवेशद्वार, शिवमनगर आदी परिसरात मोठमोठ्या खड्यांच्या साम्राज्यामुळे रस्त्यावर चालणेही मुश्किल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.