Namo Shetkari Mahasamman Yojana : निवडणुका संपल्या तरी हप्ता मिळेना! 'नमो शेतकरी'च्या निधीसाठी बळीराजा अद्याप प्रतीक्षेत, कुठे अडकला ८ वा हप्ता?

तळवाडे दिगर (नाशिक) : अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या (Namo Shetkari Mahasamman Yojana) धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये तीन समान हप्त्यात थेट बँक खात्या जमा होतात. योजनेचा आठवा हप्ता जाम न झाल्यामुळे शेतकरी चौकशीसाठी, बँका, बँक मित्र, सेतू कार्यालय, कृषी कार्यालयात चकरा मारत आहेत..राज्यात बारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या आधी हा आता जमा होईल अशी आशा होती. मात्र, निवडणुकांचा निकाल लागूनही हप्ता जमा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अजूनच वाढली आहे..नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यात ( प्रत्येकी दोन हजार रुपये ) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून ही योजना राज्यात राबविण्यात आली आहे..Onion Price Crash : बाजार समितीत कांद्याचे दर गडगडले; शेतकरी संघटना आक्रमक, आंदोलनाचा दिला इशारा, सध्या दर किती?.पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता मिळून महिना उलटला असता तरी, आधार, इकेवायसी, एमपीसीआय मॅपिंग, तसेच निधी मंजूर च्या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे महासन्माननिधी योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप प्रलंबित आहे. यामुळे या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. योजनेच्या आठव्या हप्त्यासाठी तांत्रिक प्रक्रियेमुळे वितरणास विलंब होत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी बँका तसेच बँक मित्र, सेतू कार्यालय, कृषी कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत..महिनाभर प्रतीक्षापीएम किसान योजनेचा २२ वा हप्ता आणि नमो शेतकरी योजनेचा ८ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा मार्च २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात (होळीच्या सुमारास) एकत्रितपणे मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना हप्त्यासाठी अजून महिनाभर वाट बघावी लागणार आहे..