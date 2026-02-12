नाशिक

Namoakar Teerth : "हे तर पृथ्वीवरील स्वर्ग!" णमोकार तीर्थाच्या दर्शनाने मंत्री संजय शिरसाठ भारावले

Grand Jain Festival at Namoakar Teerth : उत्सवी वातावरणात मंत्री संजय शिरसाठ यांनी णमोकार तीर्थाचे वर्णन थेट ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’ असे करत या तीर्थभूमीच्या आध्यात्मिक वैभवाला सलाम केला.
गणूर: भव्य जैनमहोत्सव, आचार्यांचा दिव्य सान्निध्य आणि हजारो भक्तांची उपस्थिती, अशा उत्सवी वातावरणात मंत्री संजय शिरसाठ यांनी णमोकार तीर्थाचे वर्णन थेट ‘पृथ्वीवरील स्वर्ग’ असे करत या तीर्थभूमीच्या आध्यात्मिक वैभवाला सलाम केला.

Nashik
maharashtra
Sanjay Shirsat
jain festival

