Namoakar Teerth : "हे तर पृथ्वीवरील स्वर्ग!" णमोकार तीर्थाच्या दर्शनाने मंत्री संजय शिरसाठ भारावले

गणूर: भव्य जैनमहोत्सव, आचार्यांचा दिव्य सान्निध्य आणि हजारो भक्तांची उपस्थिती, अशा उत्सवी वातावरणात मंत्री संजय शिरसाठ यांनी णमोकार तीर्थाचे वर्णन थेट 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' असे करत या तीर्थभूमीच्या आध्यात्मिक वैभवाला सलाम केला..सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी बुधवारी (ता. ११) णमोकार तीर्थ येथे भेट दिली. या वेळी व्यासपीठावर पूज्य आचार्य श्री कुंथुसागरजी महाराज, णमोकार तीर्थाचे प्रणेते देवनंदीजी महाराज, संतोष पेंढारी, नीलम अजमेरा, भूषण कासलीवाल, संजय पापडीवाल, कीर्ती अजमेरा, दिनेश शेठी, कमल ठोलिया, बालब्रह्मचारी वैशालीदीदी, जयूदीदी, माजी महापौर विकास जैन, प्रकाश ठोले, विनोद लोहाडे, महेंद्र ठोले, मयूर काला, विपीन कासलीवाल, प्रमोद कासलीवाल, पारस लोहाडे, उपाध्यक्ष महावीर गंगवाल, पवन पाटणी, विजय लोहाडे, संतोष काला, सुमेर काले, सुवर्णा काले, ललित पाटणी, महेंद्र काले, अनिल जमगे, रिंकू कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल, डॉ. अतुल जैन, विनोद पाटणी, वर्धमान पांडे, पूनम संचेती, नूतन कासलीवाल, सोनल दगडे, मिहीर गांधी, आर. आर. पहाडे, अमित कासलीवाल, नीलेश काला, संजय कासलीवाल, रूपेश जैन, अमित लोहाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंत्री शिरसाठ म्हणाले, की त्यांच्या आयुष्यातील इतका भव्य जैनमहोत्सव प्रथमच अनुभवायला मिळाला. 'येथे देवतुल्य आचार्य श्री कुंथुसागरजी महाराज आणि देवनंदीजी महाराज यांचा सहवास लाभतो, ही आपली भाग्यरेषा आहे,' असे ते म्हणाले. संभाजीनगरच्या जैन बांधवांनी दिलेल्या योगदानाचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. 'मी येथे मंत्री म्हणून आलो नाही. देवनंदीजी महाराजांसोबत माझे २०-२५ वर्षांपासून आत्मीय संबंध आहेत,' असे सांगत त्यांनी जिव्हाळ्याच्या नात्याची आठवण करून दिली..णमोकार तीर्थाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे श्रीफळ वाढविण्याचा मान मिळाल्याचे स्मरण करताना त्यांनी तो क्षण आयुष्यातील धन्य प्रसंगांपैकी एक असल्याचे नमूद केले. जैन धर्माच्या अहिंसा तत्त्वाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, 'जैन धर्माने अहिंसा प्रामाणिकपणे आचरणात आणली; त्यामुळे समाजात शांतता आणि समरसता टिकून आहे.' राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच णमोकार तीर्थाला भेट देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 'आयुष्यभर या तीर्थाची सेवा करण्याचा माझा संकल्प आहे,' असेही त्यांनी सांगितले..भारतवर्षीय श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा यांच्या नैमित्तिक अधिवेशनाचे आयोजन जमनालाल हपावत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पारस लोहाडे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर सचिव आनंद काला यांनी आभार मानले..Namo Shetkari Mahasamman Yojana : निवडणुका संपल्या तरी हप्ता मिळेना! 'नमो शेतकरी'च्या निधीसाठी बळीराजा अद्याप प्रतीक्षेत, कुठे अडकला ८ वा हप्ता?.११,५३० ऑनलाइन जैन ग्रंथांचे लोकार्पणआचार्य श्री देवनंदीजी महाराज यांच्या हस्ते पंचम पट्टाधिश आचार्य श्री सुविधीसागर महाराज यांनी वेबसाईटद्वारे साकारलेल्या ११,५३० ऑनलाइन जैन ग्रंथांचे लोकार्पण केले. तसेच आचार्य श्री कुंथुसागरजी महाराज यांच्या हस्ते, मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या उपस्थितीत, सुरत येथील शैलेश कापडिया व प्रचार-प्रसार संयोजक विनोद पाटणी यांनी तयार केलेल्या 'जैन मित्र' विशेष अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले..