Namokar Teerth : देशाच्या आर्थिक विकासात जैन समाजाचा वाटा मोठा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

नाशिक/गणूर: सध्या आपण कोणतीही गोष्ट 'जीडीपी'मध्ये मोजतो म्हणून सांगावेसे वाटते, की देशाच्या आर्थिक विकासात जैन समाजाचा वाटा मोठा आहे. देशाच्या एकूण विकासातही जैन समाजाचे मोठे योगदान आहे. केवळ सर्वांत जास्त सेवाकार्यच नाही, तर दानधर्म करण्यातही जैन बांधव नेहमीच पुढे राहतात. त्यांनी अंगीकारलेले धर्माचे विचारच देशाला दिशा दाखवू शकतात. णमोकार ही भूमी केवळ धार्मिक स्थळ नसून, येणाऱ्या अनेक शतकांना योग्य मार्ग दाखविणारी आध्यात्मिक भूमी ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. .मालसाने (ता. चांदवड) येथे 'णमोकार तीर्थ' या जैन समाजाच्या धार्मिक स्थळी आंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव आणि महामस्तकाभिषेक सोहळा सुरू आहे. यातील 'जन्मकल्याणक'साठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हजेरी लावली, या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष व खासदार प्रफुल्ल पटेल, गणाधिपती गणधराचार्य श्री १०८ कुंथुसागर महाराज, ज्ञानयोगी प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री १०८ देवनंदीजी महाराज, मुनिश्री अमोघकीर्ती, मुनिश्री अमरकीर्ती आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की जैन मुनी सूर्यासारखे आहेत, जे कायम दिशादर्शनासाठी उभे राहतात. णमोकार तीर्थावर आज ३०० हून अधिक साधू आलेले आहेत. या सर्वांनी प्रचंड ज्ञान संपादित केले आहे. या सर्व संतांच्या सान्निध्यात येण्याचे सौभाग्य आपल्या सर्वांना प्राप्त झाले. आपण या सर्वांना अंत:करणपूर्वक नमन केले पाहिजे, हे सांगत असतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, की णमोकार तीर्थावर उपस्थित आचार्य आपल्या ज्ञानाच्या रूपातून प्रेरणेची ज्योत प्रज्वलित करीत आहेत.खासदार पटेल म्हणाले, की सर्व संतांचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याचे सौभाग्य प्राप्त झाल्याने खूप आनंद होत आहे. णमोकार तीर्थ हे त्याग, तपस्या आणि मेहनतीने उभारलेले तीर्थ आहे. भारतवर्षातून येथे येण्यासाठी कोणत्याही भक्ताला त्रास व्हायला नको, यासाठी चांदवडची निवड करण्यात आल्याचे पटेल म्हणाले..णमोकार तीर्थाच्या कामी सतत परिश्रम घेत असलेले राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पेंढारी, संयोजक नीलम अजमेरा, संघ संयोजिका बालब्रह्मचारी वैशाली दीदी, महामंत्री कमल ठोलिया, कोशाध्यक्ष दिनेश सेठी, जमनालाल हपावत, शासकीय व्यवस्था समितीचे अध्यक्ष भूषण कासलीवाल आदींचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..आणखी निधीची अपेक्षाप्रफुल्ल पटेल म्हणाले, की महाराष्ट्र सरकारला माझी विनंती आहे, की णमोकार तीर्थाला दिलेला निधी कमी पडत आहे, त्यांना आणखी निधी देण्यात यावा. काम कोठेही थांबता कामा नये, अशी सर्वांची इच्छा आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तीर्थाला कोठेही निधी कमी पडणार नाही. गिरीश महाजन, डॉ. राहुल आहेर आणि दादा भुसे हे काम पूर्ण करतील, असे सांगितले. तीर्थंकरांच्या आशीर्वादाने जैन समाजालाही पैशांची कमी नाही आणि सरकारकडूनही जो निधी आवश्यक आहे, तो दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले..Kolhapur ZP first round results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल, भाजपची ३ जागांवर आघाडी, विविध मतदारसंघांत पहिल्या फेरीत आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट.क्षणचित्रे'जय जिनेंद्र' म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी केली भाषणाची सुरुवात.णमोकार तीर्थावर लोटला भक्तीचा जनसागर.ठिकठिकाणी पाण्याची व्यवस्था.वृद्ध आणि स्त्रियांना बसण्यासाठी व्यवस्था.४७ एकरचा परिसर फिरण्यासाठी मोफत रिक्षा.तीर्थ परिसरात साधूंचे दर्शन घेण्यासाठी एकच गर्दी.