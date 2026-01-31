नाशिक

Namokar Teerth Mahotsav : णमोकार तीर्थ महोत्सवासाठी मालसाणे सज्ज! ३६ कोटींचा निधी अन् ३० लाख भाविकांचे नियोजन

Grand Preparations for Namokar Teerth Mahotsav : देशभरातील अतिमहत्त्वाच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे सुरक्षेसह सर्व पायाभूत सुविधांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. ३१) सकाळी ११ वाजता महोत्सवस्थळी प्रत्यक्ष पाहणी व आढावा बैठक आयोजित केली आहे.
नाशिक: मालसाणे (ता. चांदवड) येथे होणाऱ्या णमोकार तीर्थ महोत्सवाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप दिले जात असून, कोणतीही उणीव राहू नये यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. देशभरातील अतिमहत्त्वाच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे सुरक्षेसह सर्व पायाभूत सुविधांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. ३१) सकाळी ११ वाजता महोत्सवस्थळी प्रत्यक्ष पाहणी व आढावा बैठक आयोजित केली आहे.

