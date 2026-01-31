Namokar Teerth Mahotsav : णमोकार तीर्थ महोत्सवासाठी मालसाणे सज्ज! ३६ कोटींचा निधी अन् ३० लाख भाविकांचे नियोजन

नाशिक: मालसाणे (ता. चांदवड) येथे होणाऱ्या णमोकार तीर्थ महोत्सवाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप दिले जात असून, कोणतीही उणीव राहू नये यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत आहे. देशभरातील अतिमहत्त्वाच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे सुरक्षेसह सर्व पायाभूत सुविधांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. ३१) सकाळी ११ वाजता महोत्सवस्थळी प्रत्यक्ष पाहणी व आढावा बैठक आयोजित केली आहे..मालसाणे येथे ६ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान णमोकार तीर्थ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. महोत्सव समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रातील विविध मंत्री, राज्यपाल व मान्यवरांना निमंत्रण दिले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी उपस्थितीची संमती दर्शविल्याचे समितीने सांगितले..महोत्सवाच्या पंधरवड्यात सुमारे ३० लाख भाविक येण्याचा अंदाज असल्याने स्वच्छता, वाहतूक नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा व आरोग्य सेवा यांचा समन्वय राखण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २९) झालेल्या बैठकीत संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. अवघ्या सहा दिवसांत उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांना सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..३६ कोटींचा विकास आराखडानमोकार तीर्थ महोत्सवासाठी राज्य सरकारने ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. २४ कोटी रुपये कायमस्वरूपी सुविधा अंतर्गत रस्ते, तीन हेलिपॅड, पथदिवे, तलाव, २०० खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी सोलर यंत्रणा, सीसीटीव्ही आदी..Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?.महोत्सवकालीन सुविधा व सेवा(१२ कोटी) (तात्पुरत्या उपाययोजना)भाविकांसाठी २०० स्वच्छतागृहेमहोत्सवस्थळी पाणीपुरवठा व्यवस्थाआसन व्यवस्थापाणीपुरवठ्यासाठी दोन विहिरी अधिग्रहीतपोलिस व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक४,००० वाहनांसाठी दोन ठिकाणी वाहनतळभाविकांसाठी २०० बसेस उपलब्ध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.