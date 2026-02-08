Namokar Teerth : संसाराचा त्याग, मोक्षाचा मार्ग! चांदवडच्या णमोकार तीर्थात पाच मुमुक्षूंची 'जैनेश्वरी दीक्षा'

गणूर: मालसाने येथील नवनिर्मित श्री णमोकार तीर्थाच्या प्रांगणात सुरू असलेल्या पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवाचा दुसरा दिवस शनिवारी (ता. ७) त्याग आणि वैराग्याच्या अभूतपूर्व सोहळ्याने भक्तिमय झाला. गणधराचार्य १०८ श्री कुंथुसागरजी महाराज आणि सारस्वताचार्य १०८ श्री देवनंदीजी महाराज यांच्यासह अनेक दिगंबर मुनीराज व आर्यिका माताजींच्या सान्निध्यात शनिवारी पाच मुमुक्षूंनी संसाराचा त्याग करीत ‘जैनेश्वरी दीक्षा’ अंगीकारली. या ऐतिहासिक दीक्षाविधीने अवघी चांदवडनगरी हेलावून गेली. .महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘गर्भकल्याणक’ विधींनंतर दुपारी १.३२ च्या ‘वृषभ लग्ना’वर दीक्षाविधीला प्रारंभ झाला. वाद्यांच्या गजरात आणि जयघोषात दीक्षार्थींची मिरवणूक काढण्यात आली. आर्यिका माताजींच्या हस्ते सर्वसमक्ष मुमुक्षूंचा ‘केशलोचन’ विधी पार पडला, तेव्हा उपस्थितांना अश्रू अनावर झाले. .संगीतकार रूपेश जैन यांनी ‘केशलोचन देख देख कर आये आँखों में पानी’ हे गीत सादर करताना संपूर्ण मंडप भावूक झाला होता. १०८ मंत्रोच्चारांनी सर्व आभूषणांचा आणि सुखांचा त्याग करून दीक्षा घेतल्यावर मुमुक्षूंना नवीन नावे प्रदान करण्यात आली. यात निधी दीदी आता आर्यिका सुविद्याश्रीजी माताजी, मोनिकादीदी आर्यिका सुविज्ञानश्रीजी माताजी, सरला पांडे आर्यिका सफलश्रीजी माताजी, रमा दीदी आर्यिका सर्वार्थमती माताजी आणि जीवनलाल जैन हे क्षुल्लक सुजीवनसागरजी महाराज म्हणून मोक्षपथावर अग्रेसर झाले आहेत..'मी सुद्धा तुझा आजोबाच आहे!' CM योगींचा चिमुकल्याशी संवाद; आपल्या गावात मुख्यमंत्री नाही तर 'घरचा माणूस' म्हणून वावरले.संपूर्ण देशभरातून णमोकार तीर्थ येथे लाखो भाविकांची उपस्थिती लाभणार आहे. या भक्तिमय प्रवाहामुळे णमोकार तीर्थाचे नाव देशाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे कोरले जाईल. आध्यात्मिक पर्यटनाचे नवे केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करीत असलेल्या या स्थळाची दखल जागतिक पातळीवरही घेतली जाईल, यात शंका नाही. समाजाची मूल्यनिष्ठ घडण, सांस्कृतिक संवर्धन आणि धार्मिक उन्नती या त्रिसूत्रीवर आधारलेला हा पंचकल्याण महोत्सव श्रद्धा, साधना आणि समरसतेचा दीप उजळविणारा ठरेल.- भूषण कासलीवाल, अध्यक्ष, णमोकार राजकीय समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.