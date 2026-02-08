Namokar Teerth : संसाराचा त्याग, मोक्षाचा मार्ग! चांदवडच्या णमोकार तीर्थात पाच मुमुक्षूंची 'जैनेश्वरी दीक्षा'

नाशिक

गणूर: मालसाने येथील नवनिर्मित श्री णमोकार तीर्थाच्या प्रांगणात सुरू असलेल्या पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवाचा दुसरा दिवस शनिवारी (ता. ७) त्याग आणि वैराग्याच्या अभूतपूर्व सोहळ्याने भक्तिमय झाला. गणधराचार्य १०८ श्री कुंथुसागरजी महाराज आणि सारस्वताचार्य १०८ श्री देवनंदीजी महाराज यांच्यासह अनेक दिगंबर मुनीराज व आर्यिका माताजींच्या सान्निध्यात शनिवारी पाच मुमुक्षूंनी संसाराचा त्याग करीत ‘जैनेश्वरी दीक्षा’ अंगीकारली. या ऐतिहासिक दीक्षाविधीने अवघी चांदवडनगरी हेलावून गेली.

