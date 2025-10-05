नाशिक

Jain Kumbh Mela : 'णमोकार तीर्थ'चा पर्यटन विकास करा! जैन कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे निर्देश

CM Fadnavis Reviews Namokar Tirth Jain Kumbh Preparations : मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांदवड तालुक्यातील मालसाने येथील णमोकार तीर्थक्षेत्राच्या पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतला आणि तीर्थक्षेत्राच्या पर्यटन विकासावर लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘णमोकार तीर्थ’ पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे. फेब्रुवारीत होणाऱ्या ‘पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव जैन कुंभमेळ्या’च्या अनुषंगाने तत्काळ व दीर्घ कालावधीत होणाऱ्या कामांचा सुधारित प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

