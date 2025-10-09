Farmer ID : फार्मर आयडीचा अडथळा! नुकसानभरपाईपासून २ लाख शेतकरी वंचित राहण्याची भीती

नामपूर: जिल्ह्यातील परतीच्या पावसामुळे मका, कांदा, भाजीपाला व फळबागांसह शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मात्र राज्य शासनाने नुकसानभरपाईसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य केल्याने दोन लाख १० हजार १०८ शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी फार्मर आयडीची अट शिथिल करावी, अशी मागणी बळीराजा आत्मसन्मान फाउंडेशनने केली आहे. .आगामी काळात नुकसानभरपाई पदरात पाडून घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना फार्म आयडीसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार आहे. गेल्या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात परतीच्या पावसाने कसमादे पट्ट्यासह जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधारेने होत्याचे नव्हते करून टाकले. कांदा, मका, भाजीपाला, फळबागा आदी पिकांसह जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत..जिल्ह्यातील सात लाख ३६ हजार ७८४ शेतकरी असून, यापैकी पाच लाख ७४ हजार ६२८ शेतकऱ्यांचे फार्म आयडी काढून झाले आहे. त्यानंतरही दोन लाख १० हजार १०८ शेतकऱ्यांकडे अद्यापही फार्म आयडी नसल्याचे समोर आले आहे. फार्म आयडीशिवाय नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार नसल्याचे या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी काढून घेण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे..जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान मका पिकाचे झाले असून, एक लाख ४९ हजार ३७८ हेक्टरवरील मका भुईसपाट झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असेल, त्याच शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असल्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे..Vaijapur Accident : बोर दहेगाव शिवारात रसायन वाहतूक करणारा ट्रक पलटी, नागरिकांत भीतीचे वातावरण.पिकांच्या नुकसानीची आकडेवारीमका : सुमारे दीड लाख हेक्टरकांदा : ३८,७८३ हेक्टरसोयाबीन : २३,६७५ हेक्टरभात : ५,५७० हेक्टरकापूस : १६,१८० हेक्टरजिरायती पिके : दोन लाख २४ हजार ९२४ हेक्टरबागायती पिके : ३९ हजार १६५ हेक्टरफळबागा : एक हजार ९६ हेक्टरएकूण बाधित शेतकरी : दोन लाख ८३ हजार ५०६.अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची अपरिमित हानी झाली आहे. त्यामुळे शासनाने यंदाचे पीककर्ज पूर्णपणे माफ करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी. नुकसानभरपाई देताना फार्मर आयडीची अट काढून टाकावी. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन जनतेमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होऊ नये याचा विचार होणे काळाची गरज आहे. -भाऊसाहेब अहिरे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बळीराजा आत्मसन्मान फाउंडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.