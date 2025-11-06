Agriculture News : कांद्याच्या भावाने घेतला तरुण शेतकऱ्याचा बळी! नामपूरमध्ये ३५ वर्षीय शेतकऱ्याने जीवनयात्रा संपवली

नामपूर: सततची नापिकी, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान, वाढते कर्ज आणि कांद्याला मिळत असलेल्या अत्यल्प भावामुळे आलेल्या आर्थिक विवंचनेला कंटाळून सारदे (ता. बागलाण) येथील तरुण शेतकरी जगदीश भास्कर देवरे (वय ३५) यांनी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली. बुधवारी (ता. ५) सकाळी ही घटना उघडकीस आल्याने परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे..जायखेडा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगदीश देवरे यांनी रामदास कापडणीस यांच्या गट क्रमांक ६३ मधील शेतात विजेच्या खांबाला गळफास घेतला. या प्रकरणी जायखेडा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. .देवरे कुटुंबाकडे वडिलांच्या नावावर केवळ एक एकर शेती असून, ते वाटा-हिश्शाने दुसऱ्यांची शेती कसून कुटुंबाचा गाडा ओढत होते. खताचे वाढते दर, महागडे बियाणे आणि मजुरी याचा खर्च उत्पादन खर्चापेक्षाही जास्त होत असल्याने ते मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले होते..गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला अत्यल्प भाव मिळत असल्याने देवरे यांचे अर्थचक्र पूर्णपणे कोलमडले होते. अवकाळी पावसामुळे मका व कांदा बियाण्याचे झालेले नुकसान, तसेच हातउसने घेतलेले पैसे कसे फेडावे या विवंचनेत ते गेले तीन-चार दिवस होते. सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली..बुधवारी त्यांचा मृतदेह शेतात आढळून आल्यानंतर पोलिसपाटील स्वप्नील देवरे यांनी जायखेडा पोलिसांना माहिती दिली. जायखेडा पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. नामपूर ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. स्वराज देशमुख व डॉ. शुभम जोशी यांनी शवविच्छेदन केले. .Pathardi News:'चारजणांनी जीवन संपवल्याने पाथर्डी तालुक्यात खळबळ'; तिघांची गळफास तर एकजणाकडून विषय प्राशन, नेमकं काय घडलं?.मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. शोकाकुल वातावरणात जगदीश यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पत्नी, वयोवृद्ध आई-वडील आणि दोन लहान मुले असा परिवार आहे. दुर्दैवाने, त्यांचा मोठा मुलगा मूक-बधिर असून, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नानासाहेब पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.