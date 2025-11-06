नाशिक

Agriculture News : कांद्याच्या भावाने घेतला तरुण शेतकऱ्याचा बळी! नामपूरमध्ये ३५ वर्षीय शेतकऱ्याने जीवनयात्रा संपवली

Financial distress drives young farmer to suicide in Nampur : नामपूर येथील तरुण शेतकरी जगदीश भास्कर देवरे (वय ३५) यांनी सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कांद्याला मिळणाऱ्या अत्यल्प भावामुळे आलेल्या आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केली.
Jagdish Deore

Jagdish Deore

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: सततची नापिकी, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान, वाढते कर्ज आणि कांद्याला मिळत असलेल्या अत्यल्प भावामुळे आलेल्या आर्थिक विवंचनेला कंटाळून सारदे (ता. बागलाण) येथील तरुण शेतकरी जगदीश भास्कर देवरे (वय ३५) यांनी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली. बुधवारी (ता. ५) सकाळी ही घटना उघडकीस आल्याने परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
onion
Farmer Suicide
Price
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com