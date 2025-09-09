Agriculture News : ‘नाफेड’चा कांदा बाजारात आल्यास ट्रक जाळू; शेतकऱ्यांचा शासनाला थेट इशारा

नामपूर: आगामी काळात ‘नाफेड’चा कांदा बाजारात येणार असल्याच्या चर्चेने रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. ‘नाफेड’चे कांद्याने भरलेले ट्रक जाळण्याचा इशारा रयत क्रांती संघटनेने दिला आहे. याबाबत बागलाणचे तहसीलदार कैलास चावडे यांना सोमवारी (ता. ८) निवेदन देण्यात आले. .कांद्याच्या दराकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जुलै महिन्यात बागलाण तहसील कार्यालय, तसेच नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा-भाकर आंदोलन केले होते. विधान परिषद सदस्य सदाभाऊ खोत यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करूनही काही फायदा होतांना दिसत नाही. .एक किलो कांदा उत्पादित करण्यासाठी पंधरा ते सतरा रुपये खर्च येत असून बाजारभाव दहा ते बारा रुपये असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा खर्चही निघत नाही. आगामी काळात नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात आल्यास दोन ते तीन रुपये बाजारभाव अजून कमी होतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Agriculture News : शेतकऱ्यांची दुहेरी अडचण; 'लिंकिंग'मुळे युरिया मिळेना, खत कंपन्यांविरोधात संताप...तर ट्रक पेटवून देणारनाफेड आणि एन.सी.सी.एफ. केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनर कांदा खरेदी झाली असून शासनाने रेशन दुकानात विनामूल्य कांदा द्यावा. परंतु सदर कांदा बाजारात विक्री करूच नये. सदर कांद्यामुळे बाजारभाव पड़णार आहे. केंद्र सरकारने खरेदी केलेला कांदा बाजारात आल्यास रयत क्रांती संघटना ज्या कंपनीतून तो कांदा बाहेर येईल तो ट्रक किंवा कंटेनर डीझेल टाकून पेटवल्याशिवाय राहणार नाही, निवेदनावर दिपक पगार, प्रवीण अहिरे, देविदास अहिरे, बाळासाहेब चौधरी, विनोद पाटील आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.