Vande Bharat Express : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी! वंदे भारत एक्सप्रेस आता मनमाडमधूनही धावणार

मनमाड: उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी दिलासादायक ठरणारी 'नांदेड-मुंबई वंदे भारत एक्स्प्रेस आता मनमाड जंक्शनवरूनही उपलब्ध झाली आहे. मंगळवारी सकाळी नांदेडहून ही गाडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृष्टी पद्धतीने हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ झाली..सायंकाळी पाच वाजता गाडी मनमाड स्थानकात दाखल होताच प्रवाशांनी तिचे जल्लोषात स्वागत केले. या गाडीमुळे मनमाडहून मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेडकडे जलद प्रवासाची नवी सुविधा सुरू झाली आहे..याआधी मुंबई, शिर्डी, नागपूर, अजनी आणि पुणे या मार्गांवर वंदे भारत एक्स्प्रेस धावत होती. आता नांदेड–मुंबई मार्गावरील ही नवीन वंदे भारत एक्स्प्रेस उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी तिसरी वंदे भारत ठरली आहे..Pimpri Traffic : कुठूनही धावा, कसेही चालवा, कुठेही 'थांबा', खासगी बसचालकांच्या मनमानीमुळे वाहतुकीचा खोळंबा.या गाडीत २० बोग्या असून त्यामध्ये २ एक्झिक्युटिव्ह क्लास आणि १८ चेअर कार कोच आहेत. गाडीच्या आगमनावेळी स्थानकावर वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी, स्थानिक पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रवाशांनी गाडीतील सुविधा व वेळबद्धतेचे कौतुक करत पहिल्याच दिवशी मुंबईकडे थेट प्रवास करत समाधान व्यक्त केले. या नव्या गाडीमुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे..