Nandgaon News : नांदगावकरांचे दहेगाव धरण 'तहानलेलेच'; पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम

नांदगाव: तालुक्यातील अनेक लहान मोठे धरणे ओसंडून वाहत असताना शहराला पाणीपुरवठा करणारे दहेगाव धरण रिकामे असताना त्यात झालेली वाढ काही अंशी दिलासा देणारी आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दहेगाव धरणाच्या जलाशयाच्या पातळीत तीस टक्के एवढा संचय झाला आहे. त्यामुळे जलसाठा दोन तीन महिन्यासाठी हातभार लावण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे..तालुक्यासाठी दहेगाव धरण हे महत्त्वाचे धरण आहे. हे धरण भरल्यावर शहराच्या तसेच आसपासच्या गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होते. सामान्यतः पावसाचे प्रमाण आणि भूजल पातळीनुसार धरणातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होते. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पालिकेच्या दहेगाव धरणात सध्या जो साठा आहे. त्यातून पाणी मिळणार कसे याची अजूनही उत्सुकता आहे..दहेगाव धरणाच्या उदभव विहिरीच्या तळाशी दोन ते तीन व्हॉल्व पाण्याखाली गेले असून लेंडी नदीची धार अशीच अखंड राहिली तर चौथा व्हॉल्व पाण्याखाली जाऊन वाढ अपेक्षित आहे. एकूण धरणाच्या एकूण साठ्याच्या क्षमतेत गृहीत धरण्यात येणाऱ्या मृतसाठ्यात दहा दशलक्ष घनफूट एवढा जलसंचय गृहीत धरला तरी त्यातून पाण्याचे वितरण कसे करणार व त्याचे नियोजन अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. दुसरीकडे गिरणा व माणिकपुंज धरणावरील योजनेतून मिळणाऱ्या आवर्तनावर शहराच्या पाणी पुरवठ्याची वितरण अवलंबून असते मात्र अपेक्षित दाबाने पाणी पुरवठा होत नसल्याने वितरणाचे वेळापत्रक विस्कळित आहे..Akkalkot News: 'करजगी तलाव वगळता सर्व तलाव तुडुंब'; लघू पाटबंधारे विभागांतर्गत आहेत १० साठवण तर ९५ पाझर तलाव.खासगी विहिरींमुळे साठ्यावर परिणामनांदगाव शहरासाठी १९७१ मध्ये एकूण ७३ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे मातीचे धरण दहेगाव शिवारात झाले. १९८५ नंतरच्या सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे हे धरण जेमतेम चार ते पाच वेळा पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. शहराच्या वाढत्या नागरीकरणाची गरज म्हणून गिरणा व माणिकपुंज धरणावर पाणीयोजना मधून आवर्तन पद्धतीने पाणी घ्यावे लागणाऱ्या नांदगाव शहराला दहेगावचा उपयोग फारसा झाला नाही. धरणाच्या कॅचमेंट क्षेत्रात खासगी विहिरीचे प्रमाण वाढले. लहान मोठ्या छत्तीस पाणी अडविणाऱ्या योजनांमुळे दहेगाव धरण कोरडेठाक राहिल्याची पार्श्वभूमी आहे..