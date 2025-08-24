नाशिक

Nandgaon News : 1.55 लाखची सोन्याची अंगठी बैलाच्या पोटात; नांदगावमध्ये शर्थीची शस्त्रक्रिया

Gold Ring Accidentally Swallowed by Bull in Nandgaon : शिंदे यांच्या राजा नावाच्या १० वर्ष वयाच्या बैलाच्या पोटाची शस्त्रक्रिया करून दिड तोळा वजन आज रोजी त्याची. १ लाख ५५ हजार रुपये किंमत असलेली सोन्याची अंगठी काढण्यात आली.
bull surgery
bull surgerysakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अरुण हिंगमिरे, नांदगाव: तालुक्यातील जातेगाव येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रकाश गोविंद शिंदे यांच्या राजा नावाच्या १० वर्ष वयाच्या बैलाच्या पोटाची शस्त्रक्रिया करून दिड तोळा वजन आज रोजी त्याची. १ लाख ५५ हजार रुपये किंमत असलेली सोन्याची अंगठी काढण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
gold
Farmer
animal
surgery
Bull
stomach
veterinary

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com