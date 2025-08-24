Nandgaon News : 1.55 लाखची सोन्याची अंगठी बैलाच्या पोटात; नांदगावमध्ये शर्थीची शस्त्रक्रिया

अरुण हिंगमिरे, नांदगाव: तालुक्यातील जातेगाव येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रकाश गोविंद शिंदे यांच्या राजा नावाच्या १० वर्ष वयाच्या बैलाच्या पोटाची शस्त्रक्रिया करून दिड तोळा वजन आज रोजी त्याची. १ लाख ५५ हजार रुपये किंमत असलेली सोन्याची अंगठी काढण्यात आली..याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रकाश गोविंद शिंदे यांच्याकडे सर्जा राजा नावाची बैलजोडी आहे. शुक्रवार दि.२२ रोजी बैलपोळा सनाच्या निमीत्ताने सकाळी त्यांना अंघोळ घालून रंगरंगोटी करून सजवून सायंकाळी प्रथेप्रमाणे मारुती मंदिरात देवदर्शन करून गावातील इतर बैलाच्या मिरवणूकीत सहभागी झाल्यानंतर सायंकाळी सहा वाजता घरासमोर सर्जा राजा चे औक्षण करून त्यांना नैवेद्य व सप्त धान्य खाण्यासाठी दिले..त्यानंतर शेजारीच रहात असलेले त्यांचे चुलत भाऊ विजय विठ्ठल शिंदे यांच्या घरी सात वाजेच्या दरम्यान सर्जा राजा औक्षण करण्यासाठी बोलाविण्यात आले. तेथे त्यांच्या पत्नी सौ.पार्वताबाई विजय शिंदे यांनी सर्जा राजा चे एका मोठ्या ताटामध्ये औक्षण करण्यासाठी पुजेसाठी लागणारे साहित्य नैवेद्य आणि त्यांच्या कपाळाला लावण्यासाठी आपल्या घर धन्याच्या हातातील दिड तोळा वजन असलेली सोन्याची अंगठी ठेवली होती..सर्जा राजा चे औक्षण झाल्यानंतर अंगठी उचलण्याचा विसर पडल्याने नैवेद्यावर ताव मारताना राजा नावाच्या दहा वर्षे वय असलेल्या बैलाच्या पोटात ही अंगठी गेली. मात्र पार्वताबाई आणि त्यांचे घर धनी विजय शिंदे यांना काही वेळाने अंगठी ची आठवण झाल्यानंतर औक्षण केलेल्या ठिकाण सह शोधाशोध सुरु झाली. शोधून अंगठी सापडली नसल्याने सर्जा राजा चे मालक प्रकाश शिंदे यांना या बाबतीत सांगीतले.मात्र सर्जा राजा पैकी कोणाच्या पोटात अंगठी गेली याबाबत शंका होती..वरील घटनेबाबत नांदगाव येथील पशुधन विकास अधिकारी डॉ.अनिल देवकर व डॉ. नवनाथ ताठे यांना हकिकत सांगितली असता त्यांनी दोन्ही बैलांना स्वच्छ व स्वतंत्र ठिकाणी बांधुन ठेवून त्यांच्या विष्ठेतून (शेतातून) पडते की काय या कडे लक्ष ठेवण्यास सांगितले. डॉक्टरांनी सांगितले प्रमाणे रात्र उलटून गेली, दुसर्या दिवशी सकाळी दोन्ही बैलांच्या विष्ठेतून बाहेर पडली नसल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार दोन्ही शनिवारी बैलांना दिवसभर उपाशी ठेवण्यात आले.व सायंकाळी मेटल डिटेक्टर यंत्राच्या सहाय्याने सर्जा राजांच्या शरीराचा तपासणी करण्यात आली..यावेळी राजा नावाच्या बैलाच्या पोटात मेटलची वस्तू असल्याचे निदर्शनास आल्याने पशुधन विकास अधिकारी डॉ.अनिल देवकर व डॉ. नवनाथ ताठे , डॉ. विनोद राठोड, डॉ धीरजकुमार यादव ,डॉ.विशाल त्रिभुवन, डॉ. किरण वेळंचकर यांनी राजा नावाच्या बैलाची शस्त्रक्रिया करावी लागेल.असे मालक प्रकाश शिंदे यांना सांगितले. व तत्काळ निर्णय घेवून शनिवारी सायंकाळी दोन तास बैलाच्या पोटाची पाच इंच लांबीची चाळीस टाक्यांची शस्त्रक्रिया करून अखेर राजा नावाच्या बैलाच्या पोटातून दिड तोळा वजन असलेली सोन्याची अंगठी बाहेर काढण्यात आली..Viral Video : महिलेने वाचविलेला जीव, अनेक वर्षांनी दिसताच सिंहांनी मारली मिठी, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ पाहून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी .यावेळी प्रतीक्रीया देताना सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शस्त्रक्रिया झालेल्या बैलास स्वच्छ व कोरड्या ठिकाणी शेडमध्ये बांधावे. तसेच त्याच्या अंगावर शस्त्रक्रिया केलेल्या ठिकाण माश्या बसणार नाही याची योग्य ती काळजी घ्यावी. जखम ओली असेल तो पर्यंत बैलास कामास जुंपू नये. साधारण १५ दिवसात बैल पुन्हा आगोदर प्रमाणे सर्व कामे करण्यासाठी तयार होईल असे नांदगाव चे पशुधन विकास अधिकारी डॉ.अनिल देवकर व डॉ.नवनाथ ताठे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.