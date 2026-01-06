Gram Panchayat Corruption : गिरणानगर ग्रामपंचायत भ्रष्टाचाराचे पडसाद मुंबईत; सुनील सोनवणेंचे आझाद मैदानावर आंदोलन

नाशिक: गिरणानगर (ता. नांदगाव) ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचार अहवालावर ठोस कारवाई न करता कर्तव्यात कसूर केल्याचा गंभीर आरोप करीत ग्रामपंचायत सदस्य सुनील सोनवणे यांनी थेट मुंबई येथे जाऊन आंदोलन छेडले. प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात उभारलेल्या या सत्याग्रहामुळे ग्रामविकास यंत्रणेची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर सचिवांशी चर्चा झाल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले..सोनवणे यांनी दिलेल्या निवेदनात, गिरणानगर ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार अहवालावर कारवाई करणे अपेक्षित असताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी दोषींना पाठीशी घातले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन ग्रामसेवक गोकूळ खैरनार व अन्य संबंधितांवर कठोर पावले उचलण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात आहे..या प्रकरणी वर्षा फडोळ तसेच गट विकास अधिकारी मच्छिंद्र धस यांच्याविरोधात शिस्तभंग कारवाई करण्याची ठाम मागणी सोनवणे यांनी केली आहे. तसेच १३ मे २०२५ रोजी नांदगाव पंचायत समितीचे तत्कालीन गट विकास अधिकारी पाठक यांनी हिमगौरी आहेर यांच्याविषयी सविस्तर अहवाल पाठवूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, असा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे..घरात प्रचार करू नका म्हणल्यानं संतापले, शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांची दोघांना मारहाण; ८ ते १० जणांवर गुन्हा दाखल.भ्रष्टाचाराला मूकसंमती देणाऱ्या यंत्रणेविरोधात आझाद मैदान येथे सत्याग्रहास बसलेल्या सोनवणे यांना पोलिसांनी सचिवांकडे नेले. तेथे झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ या काही दिवसांच्या रजेवर गेल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.