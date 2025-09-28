Nandgaon Monsoon Update : नांदगावात पावसाचा 'हाहाकार': गटारी तुंबल्याने रस्ते जलमय, शाकंभरी नदीला पूर; नदीकाठच्या लोकांना 'सुरक्षित स्थळी जाण्याचे' आवाहन!

नांदगाव: शहर व परिसरात शनिवारी (ता. २७) विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांची त्रेधा उडाली, तर शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. गटारी मोकळ्या नसल्याने शहरातील रस्ते जलमय झाले, तर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अंधाराचे साम्राज्य पसरले. .या पावसामुळे मांडवड, लक्ष्मीनगर भागात झालेल्या अतिवृष्टीने शाकंभरी नदीला पूर आला आहे. मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव यांनी शाकंभरी व लेंडी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहून सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रामीण भागात कापणीच्या टप्प्यात असलेल्या मका पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. बाजरीची कणसे भिजली. लागवड केलेले कांदे खराब झाले असून, भुईमूग शेंगा न मोड फुटण्याची भीती आहे..‘गंगापूर’मधून वाढविला विसर्गगंगापूर धरणातून सुरू असलेल्या दोन हजार ८०१ क्यूसेक इतक्या विसर्गात वाढ करताना शनिवारी रात्री आठला तीन हजार ९३८ क्यूसेक इतका विसर्ग सुरू होता. यामुळे गोदावरी नदीच्या पाणीपातळीत पुन्हा वाढ होऊन पूरस्थिती निर्माण झाली होती. जिल्ह्यातील इतरही काही धरणांतून विसर्ग सुरू करण्यात आला होता..Record Rain in Parli: रेकॉर्ड तुटले, पिकांत झाले पाणी; परळी तालुक्यात नागरिकांचे हाल, अनेक ठिकाणचे रस्ते बंद.धरणांतील विसर्ग असाशनिवारी (ता. २७) रात्री आठची स्थिती क्यूसेसमध्ये ः दारणा ः ५५०, गंगापूर ः ३९३८, वालदेवी ः ६२, आळंदी ः २४३, होळकर पूल ः ३,५९०, भावली ः १३५, वाघाड ः ५४४, पालखेड ः २५८८, नांदूरमध्यमेश्वर ः १२,६२०, कादवा ः ४१५, तिसगाव ः ६८, कश्यपी ः ४८०, ओझरखेड ः १५६, मुकणे ः ३६३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.