Nandgaon Monsoon Update : नांदगावात पावसाचा 'हाहाकार': गटारी तुंबल्याने रस्ते जलमय, शाकंभरी नदीला पूर; नदीकाठच्या लोकांना 'सुरक्षित स्थळी जाण्याचे' आवाहन!

Torrential Rain Hits Nandgaon City and Surroundings : नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव शहरात शनिवारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे शाकंभरी नदीला पूर आला आहे. याचबरोबर, गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढवल्याने गोदावरी नदीची पाणीपातळी वाढली आहे, तर ग्रामीण भागातील मका पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव: शहर व परिसरात शनिवारी (ता. २७) विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांची त्रेधा उडाली, तर शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे. गटारी मोकळ्या नसल्याने शहरातील रस्ते जलमय झाले, तर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अंधाराचे साम्राज्य पसरले.

