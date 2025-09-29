नाशिक

Nandgaon Monsoon : नांदगावमध्ये पावसाचे रुद्ररूप! खरीप वाया गेला, लोहमार्गावर पाणी साचले; मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित

Heavy Rain Hits Nandgaon: Continuous Downpour : नांदगाव शहर आणि ग्रामीण भागात झालेल्या मुसळधार पावसाने लेंडी आणि शाकंबरी नदीला महापूर आला आहे. पुरामुळे लोहमार्गावर पाणी साचल्याने रेल्वे वाहतूक काही तासांसाठी ठप्प झाली, तसेच सखल भागातील घरे पाण्याखाली गेली
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव: परतीच्या पावसाने नांदगाव शहर व ग्रामीण भागाला अक्षरशः झोडपून काढले. शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी पाचपासून सुरू झालेला मुसळधार पाऊस रविवारी (ता. २८) सकाळी दहापर्यंत अखंडपणे धो धो बरसला. शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला खरीप वाया गेल्यात जमा असून, पाचही महसूल मंडलांत नव्वद मिलिमीटरहून अधिक पावसाची विक्रमी नोंद झाली.

