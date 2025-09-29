Nandgaon Monsoon : नांदगावमध्ये पावसाचे रुद्ररूप! खरीप वाया गेला, लोहमार्गावर पाणी साचले; मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित

नांदगाव: परतीच्या पावसाने नांदगाव शहर व ग्रामीण भागाला अक्षरशः झोडपून काढले. शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी पाचपासून सुरू झालेला मुसळधार पाऊस रविवारी (ता. २८) सकाळी दहापर्यंत अखंडपणे धो धो बरसला. शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला खरीप वाया गेल्यात जमा असून, पाचही महसूल मंडलांत नव्वद मिलिमीटरहून अधिक पावसाची विक्रमी नोंद झाली..सर्वदूर कोसळत असलेल्या या पावसाने रुद्ररूप दाखल केल्याने तालुक्यातील नद्या, नाले, ओहोळ दुथडी वाहत होते. नाग्यासाक्या, माणिकपुंज व दहेगाव या तीन प्रमुख धरणांसह अनेक लहान-मोठे पाझर तलाव अनेक वर्षांनंतर ओसंडून वाहिले. गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पंचनाम्याचे काम सुरू असतानाच शनिवार-रविवारच्या मुसळधारेने त्यात भर टाकली. तालुक्यातील सर्वदूर झालेल्या पावसामुळे खरीप हंगाम हातचा गेला. काढणीला आलेल्या पिकांची डोळ्यादेखत झालेली नासाडी बघून शेतकरी घायकुतीला आला आहे..स्मशानभूमी पाण्याखालीया पावसामुळे अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळित झाले. शाकंबरी व लेंडी नदीला आलेल्या पुरामुळे शहरातील मुख्य स्मशानभूमी व मार्केट कमिटीजवळील स्मशानभूमी सभोवताली पुराचे पाणी असल्याने अंत्यविधीसाठी नातेवाइकांना कसरत करावी लागली. आप्पा पैठणकर (वय ८०) यांचे शनिवारी रात्री निधन झाले. त्यांचा अंत्यविधी जवळच्या स्मशानभूमीत आज होणार होता. मात्र स्मशानभूमीच पाण्याखाली आल्याने मल्हारवाडीजवळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हा अंत्यविधी करावा लागला..रेल्वे व महामार्ग ठप्पसगळीकडे पुराचे पाणी शिरले. रेल्वेस्थानकातील लोहमार्गावर पाणी साचले. त्यामुळे वाहतूक काही वेळ बंद पडली. किराणासह अन्य दुकानांत पाणी शिरले, तर काही भागांत घराच्या भिंती पडल्या, तर सखल भागातील घरांमध्ये पाणी शिरले. शेताशेतात कुठे गुडघाभर, तर कुठे कंबरेएवढे पाणी साचले. नांदगाव स्थानकात लोहमार्गावर पाणी साचल्याने व लेंडी नदीवर असलेल्या लोहमार्गाखालील पुलाला पुराचे पाणी भिडल्याने काही तासांसाठी रेल्वेगाड्या थांबवून ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या धावणाऱ्या अन्य प्रवासी गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित झाले..जनजीवन विस्कळितन्यू इंग्लिश स्कूल शाळेच्या वळणावर कोल्ह्या नाल्याला मोठा पूर आल्याने मालेगाव-मनमाडकडील वाहतूक खंडित झाली होती. याच परिसरातील पारिजातनगर वसाहतीत काही बंगल्यांमध्ये नाल्याच्या पुराचे पाणी शिरल्याने रहिवाशांची मोठी धावपळ उडाली. नागरिकांनी दुसऱ्या मजल्यावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने अनुचित घटना टाळली. कोल्ह्या नाल्याला आलेल्या पुराचे स्वरूप अक्राळविक्राळ होते..त्यामुळे महामार्गावर वाहतूक बंद पडली, तर रहिवासी दहशतीखाली आले. शहरातील गुलजारवाडी, दहेगाव नाका, करीमचाळ, पॉवरहाउस मैदान आदी भागातदेखील पाण्याचा मोठा तुंबारा झाल्याने रस्ते पाण्याखाली गेले. मार्केट कमिटी भागाकडून येणाऱ्या लेंडी नदीला महापूर आला. गांधीनगर, चांडक प्लॉट भागाचा शहराशी काळ जनसंपर्क तुटला. दहेगाव नाका भागात वरच्या भागातील रेल्वे पुलाखाली पाण्याचा तुंबारा झाला व त्या भागातील ओसंडून वाहणाऱ्या नाल्याचे पाणी दत्त मंदिर, फुले चौक, भाजी मंडई अशा मार्गाने शहरात दाखल झाले. मुख्य बाजारपेठेत पुराचे पाणी शिरले व त्या ठिकाणच्या दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम होऊन जनजीवन विस्कळित झाले. भालूर, लोहशिंगवे, लक्ष्मीनगर, मांडवड भागाकडून वाहणाऱ्या शाकंबरी नदीला मध्यरात्री मोठा पूर आला..रेस्क्यू टीमची मदतपूरपाण्याच्या पातळीत वाढ होत गेल्याने आजची सकाळ उगवली ती या महापुराच्या धास्तीने. सावता कंपाउंडजवळ असलेला नदीवरील पुलावरून पुराचे पाणी वाहू लागल्याने हा पूल तातडीने बंद करण्यात आला. या ठिकाणी मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव व राहुल कुटे यांच्या नेतृत्वाखालील रेस्क्यू टीमने महत्त्वाची भूमिका बजावली. .पुलाच्या रस्त्यावर साचलेला मलबा या टीमने काढला. त्यानंतर पुराची पातळी घसरून पुलावरून वाहणारे पाणी ओसरले. शनिमंदिराजवळील पुलाला पुराचे पाणी भिडले तेही नंतर ओसरले. नाग्यासाक्या, माणिकपुंज धरण दुसऱ्यांदा ओसंडून वाहिले, तर चार वर्षांच्या कालावधीनंतर पालिकेच्या मालकीचे दहेगाव धरण ओसंडून वाहू लागले आहे. त्यामुळे पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होईल ही त्यात सकारात्मक बाब ठरली..दहेगाव धरण ओसंडलेशनिवारी व रविवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नांदगाव पाणीपुरवठा योजनेचे दहेगाव धरण शनिवारी सकाळी १०:२० ला पूर्ण क्षमतेने भरून सांडवा प्रवाहित झाला. दहेगाव धरणाचे बुडीत क्षेत्र नांदगाव तालुक्यातील दहेगाव, मांडवड व मोरझर या तीन गावांच्या शिवारात लेंडी नदीच्या पात्रात विस्तारलेले आहे. धरणाची साठवण क्षमता ७३.०० दशलक्ष घनफूट असून, २००९ नंतर ११ वर्षांनंतर ३० सप्टेंबर २०२०, ८ सप्टेंबर २१ व २३ सप्टेंबर २०२२ सलग तीन वर्षे पूर्ण क्षमतेने भरले होते; परंतु २०२३ व २०२४ या दोन वर्षांत पुरेसा पाऊस न झाल्याने, धरण न भरता कोरडेच होते. तालुक्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रात वरुणराजाची कृपा म्हणावी लागेल..गिरणा धरणातून विसर्गनांदगाव ः गेल्या दोन दिवसांपासून जोरदार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आले असून, गिरणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातदेखील मोठ्या प्रमाणात पावसाने हजेरी लावल्याने गिरणा धरणातून जवळपास ५२ हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रातून करण्यात येत आहे. गिरणा प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाण्याची आवक बघता रविवारी (ता. २८) दुपारी चारला गिरणा प्रकल्पाचा विसर्ग ४४ हजार ५६८ क्यूसेकवरून वाढून ५१ हजार ९९६ क्यूसेक (१४७१.४९ क्यूमेक्स) करण्यात आलेला आहे. .सद्यःस्थितीत गिरणा प्रकल्पाचे वक्राद्वार क्रमांक १, २, ५ तसेच ६ हे प्रत्येकी १८० सेंटिमीटरने, तर वक्राद्वार ३ व ४ हे प्रत्येकी १५० सेंटिमीटरने व वक्राद्वार ७ ते १४ हे प्रत्येकी ३० सेंटिमीटरने उघडण्यात आले असून, गिरणा नदीमध्ये पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात आला आहे. गिरणा प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या पाण्याची आवक वाढल्यास विसर्ग कमी अथवा वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती उपविभागीय अभियंता पाटबंधारे उपविभाग चाळीसगाव यांच्याकडून देण्यात आली..पावसाचा परिणामपावसाचा कालावधी : शनिवारी सायं. ५ ते रविवारी सकाळी १०पर्जन्यमान : तालुक्यात ९० मिलिमीटरपेक्षा अधिक,तर शहरात १४५ मिलिलिटरहानी : खरीप हंगाम हातचा गेला, घरांचे व दुकानांचे नुकसानवाहतूक : रेल्वे व महामार्ग ठप्पसमस्या : स्मशानभूमी पाण्याखाली, अंत्यविधीस अडचणीसकारात्मक : दहेगाव धरण ओसंडल्यामुळेपाणीपुरवठ्यास दिलासा.Barshi News : बार्शी-परांडा रस्त्यावर कत्तलखान्यात जाणाऱ्या ३० पशूंची सुटका, ४ मृत्यूमुखी; शाकंभरी व लेंडी दोन्ही नद्यांमधून अनेक धरणे भरतील इतके पाणी वाहून जात आहे. दोन्ही धरणांची उंची वाढविल्यास अर्ध्या तालुक्याचा सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो.-समाधान पाटील, संचालक बाजार समिती, नांदगाव. 