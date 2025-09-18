Nandgaon Municipal Election : ४ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीला कंटाळले; नांदगावकर निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत

नांदगाव: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसतो. आता कार्यकर्त्यांची निवडणूक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीच्या संबंधातून सगळे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या अधिसूचनेकडे लागले आहे..पालिकेच्या संभाव्य निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या इच्छुकांच्या गोटात मात्र गेल्या वर्षभरापासून मोर्चे बांधणीला सुरूवात झाली आहे. मात्र या ना त्या मुद्यावरून निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या २०२२ मधील सुधारित प्रभागरचना त्यातील आरक्षण असं सगळं तयारी होऊन देखील निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे जोवर राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होत नाही तोवर चा संभ्रम संपुष्टात येणार नसल्याची भावना आहे..प्रशासकीय राजवटीला कंटाळानांदगाव व मनमाड पालिकेची निवडणूक २८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झाली. २१ डिसेंबर २०२१ ला मुदत संपल्याने प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. जवळपास चार सव्वा वर्षे असलेली प्रशासकीय राजवट नेमकी कधी संपुष्टात येईल याबाबत शासन स्तरावरून स्पष्टता कधी होईल याची उत्सुकता आहे. कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी स्थानिक सत्ताकारणात संतुलन राखण्यासाठी निवडणुकांची आवश्यकता होती. ती आता पूर्ण होत आहे..आमदार सुहास कांदे यांच्या निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी संभाव्य निवडणुकीत त्यांच्या शब्दाचे वजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे नांदगाव तालुक्यातील सर्वाधिक इच्छुकांनी आमदार कांदे यांच्याकडे आतापासूनच फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत श्री कांदे यांचे काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारीची मोठी आशा आहे. तुलनेने विरोधी गटात अजून शांतताच आहे. किंबहुना त्यांच्याकडून अजून पत्ते खुले झालेले नाही..प्रभाग रचनेकडे लक्षजुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका निवडणुका घोषित झाल्या. मात्र त्यातील काही बाबी पुन्हा फेरविचारार्थ सुनावणीसाठी आल्या. होऊ घातलेल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. याकाळात प्रभागनिहाय रचना त्यातील भौगालिक बदल व त्यानंतर च्या प्रभागनिहाय आरक्षणाच्या सोडती अशी प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली होती. मात्र निवडणूक पुढे ढकलली गेली..आरक्षणही महत्त्वाचे२०१६-१७ च्या निवडणुकीत आठ प्रभाग व एकूण सतरा वार्ड होते. आरक्षण पुढील प्रमाणे होते सर्वसाधरण ५ जागा पुरुष ३ महिला ओबीसी महिला ३ पुरुष २ अनुसूचित महिला दोन एक पुरुष अनुसूचित जमाती महिला एक असे होते सतरा पैकी अकरा जागा व थेट नगराध्यक्ष सुहास कांदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जिंकल्या कॉंग्रेसला दोन राष्ट्रवादी चार असे पक्षीय बलाबल होते त्यांतर मुदत संपत आल्याच्या काळात विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी श्री कांदे यांच्याशी जुळवून घेत त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले पुढे पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरु झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.