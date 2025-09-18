नाशिक

Nandgaon Municipal Election : ४ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीला कंटाळले; नांदगावकर निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत

Supreme Court Order Clears Path for Local Body Elections : नांदगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. इच्छुकांमध्ये उत्साह असून, सर्वजण निवडणूक आयोगाच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसतो. आता कार्यकर्त्यांची निवडणूक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या निवडणुकीच्या संबंधातून  सगळे लक्ष आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या अधिसूचनेकडे लागले आहे.

