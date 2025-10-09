नाशिक

Nandgaon Municipal Election : नांदगाव पालिकेच्या आरक्षणाने इच्छुकांना धक्का! 'मन की बात' न घडल्याने मोर्चेबांधणीला पसंती

Nandgaon Municipal Election Reservation : बुधवारी सकाळी अकराला पालिकेच्या सभागृहात मालेगावचे प्रांताधिकारी नितीन सदगीर व मुख्याधिकारी श्‍यामकांत जाधव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत झाली.
नांदगाव: राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार बुधवारी (ता. ८) सकाळी अकराला पालिकेच्या सभागृहात मालेगावचे प्रांताधिकारी नितीन सदगीर व मुख्याधिकारी श्‍यामकांत जाधव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत झाली. यात एससी महिला (अनुसूचित जाती), एसटी महिला (अनुसूचित जमाती), ओबीसी महिला (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण चिठ्या काढण्यात आल्या.

