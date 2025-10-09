Nandgaon Municipal Election : नांदगाव पालिकेच्या आरक्षणाने इच्छुकांना धक्का! 'मन की बात' न घडल्याने मोर्चेबांधणीला पसंती

नांदगाव: राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार बुधवारी (ता. ८) सकाळी अकराला पालिकेच्या सभागृहात मालेगावचे प्रांताधिकारी नितीन सदगीर व मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत झाली. यात एससी महिला (अनुसूचित जाती), एसटी महिला (अनुसूचित जमाती), ओबीसी महिला (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण चिठ्या काढण्यात आल्या. .तनिष्का देशमुख, अयान अयाज शेख या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. दरम्यान, पालिकेच्या दहा प्रभागनिहाय आरक्षण बुधवारी पालिका सभागृहात आरक्षण काढण्यात आले. आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुकांपैकी काही जणांचा हिरमोड झाला, तर आपला प्रभाग राखीव झाल्याने काहींनी आता लगतच्या प्रभागातील चाचपणीसाठी आपल्या मोर्चेबांधणीला पसंती दिली. .दोन दिवसांपूर्वी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाल्यानंतर बुधवारी प्रभागनिहाय सोडतीत आपल्याला स्थान मिळेल, असा आडाखा बांधून असलेल्या व गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीसाठी तयारी करीत असलेल्या अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला. प्रभागरचनेत मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झाल्यानंतर किमान प्रभागापुरते का होईना मनासारखे घडेल, असा विश्वास असलेल्यांना या सोडतीने धक्का बसला..आरक्षण सोडत अशीप्रभाग १ ः अ- अनुसूचित जाती (महिला), ब- सर्वसाधारण, प्रभाग २ ः अ- अनुसूचित जाती ब- सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग ३ ः अ- अनुसूचित जाती (महिला), ब- सर्वसाधारण, प्रभाग ४ ः अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), ब- सर्वसाधारण, प्रभाग ५ ः अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), ब- सर्वसाधारण, प्रभाग ६ ः अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ब- सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग ७ ः अ- अनुसूचित जमाती, ब- सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग ८ ः अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ब- सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग ९ ः अ- अनुसूचित जाती, ब- सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग १० ः अ- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), ब- सर्वसाधारण..पुण्यात ७० गँग कार्यरत... घायवळला सरकारचं पाठबळ; अनिल परबांनी थेट शस्त्र परवान्याची प्रोसेसच सांगितली, योगेश कदम अडचणीत!.दुधाची तहान ताकावरवॉर्ड आरक्षित झाला असला तरी लगतच्या वॉर्डात आता नशीब आजमावून बघण्यासाठीचा पर्याय म्हणून काही इच्छुकांनी आपला मोर्चा तिकडे सरकविला आहे. मात्र जोवर अधिकृत घोषणा होत नाही तोवर किमान राजकीय व्यवहार करण्यासाठी आपापले घोडे दामटविण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.