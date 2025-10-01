नाशिक

Nandgaon News : शिक्षण घेण्यासाठी रस्ता तरी द्या!': कासारी-तळवाडे मार्गावरील विद्यार्थ्यांची सरकारला भावनिक साद

Daily Struggle of Students in Nandgaon : नांदगाव तालुक्यातील कासारी-तळवाडे घाटापासून ते मन्याड फाट्यापर्यंत मंगळवारी पुन्हा ट्रॅफिक जाम लागला... जवळपास सहा ते सात किलोमीटरच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
संजीव निकम : सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव: खानदेश-मराठवाड्यातील दळणवळणाचा प्रमुख रस्ता असलेल्या नांदगाव तालुक्यातील कासारी-तळवाडे घाटापासून ते मन्याड फाट्यापर्यंत मंगळवारी (ता. ३०) पुन्हा ट्रॅफिक जाम लागला... जवळपास सहा ते सात किलोमीटरच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

