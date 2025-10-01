Nandgaon News : शिक्षण घेण्यासाठी रस्ता तरी द्या!': कासारी-तळवाडे मार्गावरील विद्यार्थ्यांची सरकारला भावनिक साद

नांदगाव: खानदेश-मराठवाड्यातील दळणवळणाचा प्रमुख रस्ता असलेल्या नांदगाव तालुक्यातील कासारी-तळवाडे घाटापासून ते मन्याड फाट्यापर्यंत मंगळवारी (ता. ३०) पुन्हा ट्रॅफिक जाम लागला... जवळपास सहा ते सात किलोमीटरच्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. .हा भाग नाशिक व संभाजीनगर जिल्ह्यातील हद्दीवर एका बाजूला असल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ट्रॅफिक जाममधून चिखल तुडवीत शाळा गाठावी लागत आहेत..ही सर्व मुले डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्या धनगर, लमाण व आदिवासी वस्तीवरून कासारीला जात असतात. ‘शिक्षण घेण्यासाठी शाळेपर्यंत रस्ता तरी द्या’ अशी भावनिक साद येथील विद्यार्थ्यांनी सरकारला घातली आहे. पाठीवर असलेले दप्तराचे ओझे आणि पायाखाली चिखलातून पायपीट कधी थांबणार, असा पालकांचा सवाल आहे. शिकायचे खूप आहे. शाळा बुडवायची नाही, पण शाळेत जायला रस्ताच नाही. .रोज वस्तीतून निघायचे. वेळेच्या आत शाळेत पोहोचायचे. हद्दीवरच्या राज्यमार्गाची अगोदरच चाळण झालेली. त्यात पावसाने सगळा चिखल उभा केला आणि अवजड वाहनांच्या वर्दळीतून मिळालेल्या मोकळ्या रस्त्यावरचे खड्डे आणि खड्ड्यात तयार झालेले डबके चुकवीत व अंगावर चिखल घेत शेवटी शाळेत पोहोचायचे असा दैनंदिन क्रम आहे. .तालुक्यातील कासारीपासून हाकेच्या अंतरावर मात्र काहीशा दुर्गम क्षेत्रात मोडणाऱ्या हटकर वस्ती, इंदिरानगर व बोरताळा येथील वाड्या-वस्त्या, तांड्यावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दररोज पायपीट करावी लागते. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून शिऊर बंगल्यापासून वाहतूक या मार्गाने वळविण्यात आल्याने हद्दीवरच्या मुलांना पायपीट करावी लागते..Kolhapur Building Slab Collapse : कालची रात्र भयानक, सहकाऱ्यांना वाचवा... त्यांना बाहेर काढा; घटनास्थळावर बांधकाम कामगार महिलांचा हंबरडा.मुलांची व्यथानांदगाव तालुक्यातील कासारी-तळवाडे घाट ते मन्याड फाटा मार्ग.ट्रॅफिक जाम, खड्डे, चिखल, अवजड वाहनांची वर्दळ.विद्यार्थ्यांची रोज पाच-सात किलोमीटर पायपीट.दप्तराचे ओझे अन् चिखलातून प्रवास.वेळेत शाळा गाठण्याची कसरत.हटकर वस्ती, इंदिरानगर, बोरताळा, तांड्यावरची मुले प्रभावित.तीन ते साडेतीन वर्षांपासून वाहतूक या मार्गाने वळविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.