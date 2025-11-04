Nandini River : न्यायालयाचा अवमान! नंदिनी नदीत गॅबियनऐवजी सिमेंट-काँक्रिटची भिंत; अधिकारी व ठेकेदारावर कारवाईची मागणी

नाशिक: टाकळी गाव ते नंदिनी-गोदावरी संगमापर्यंत नंदिनी नदीत गॅबियन पद्धतीची भिंत बांधण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या सूचना आहेत. असे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत महापालिकेच्या ना-हरकत दाखल्यानुसार काँक्रिटची रिटेनिंग वॉल बांधली जात असल्याने न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. .बेकायदा भिंत बांधणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारावर कारवाई करून बेकायदा भिंत तातडीने काढण्याच्या सूचना द्याव्यात, असा अर्ज गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त समितीकडून विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना देण्यात आला आहे..टाकळीकडून जेल रोडकडे जाताना नंदिनी नदीपात्रात जवळपास एक किलोमीटर लांबीची सिमेंट काँक्रिटची रिटेनिंग वॉल बांधली आहे. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनुसार निरी या केंद्र सरकारच्या समितीने नदीपात्रात सिमेंट काँक्रिट करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून तसा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. .अहवालानुसार न्यायालयाने गॅबियन पद्धतीची भिंतच उभारण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. परंतु नंदिनी नदीवर टाकळीपासून संगमापर्यंत सिमेंट काँक्रिटची भिंत बांधण्यात आली. विशेष म्हणजे नदीपात्रापासून रेड लाईनमध्ये दहा ते वीस मीटर आतमध्ये भिंत उभारण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे उल्लंघनाबरोबरच नदीपात्रदेखील संकुचित झाले आहे. .न्यायालयीन सूचनांचे उल्लंघन व नदीपात्रातील जीवसृष्टीला होणारी हानी लक्षात घेऊन गोदावरी नदी प्रदूषण उपसमितीचे सदस्य निशिकांत पगारे यांनी समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे तक्रार दिली आहे..गॅबियन वॉल बंधनकारकनिरी संस्थेच्या अहवालानुसार उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदी व उपनद्या यांना संरक्षण भिंत व काँक्रिटचे काम करायची असेल तर ती गॅबियन पद्धतीचीच असले पाहिजे, असे स्पष्ट आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून शहरात सर्वच ठिकाणी गोदावरी नदी व उपनद्यांच्या नदी किनारी तटरक्षक भिंत बांधताना गॅबियन पद्धतीच्याच भिंत बांधल्या जात आहे. .गोदावरी नदीची उपनदी असलेल्या नंदिनी नदीच्या किनारी टाकळी गाव येथे नदीकिनारी पूर्णपणे सिमेंट काँक्रिटची तटरक्षक भिंत बांधली जात आहे. ती पूर्णपणे बेकायदेशीर असून यापूर्वी रामवाडी गोदापार्क येथे बांधलेल्या भिंती संदर्भात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल आहे. नंदिनी नदी किनारी पूर्णपणे बेकायदेशीर सिमेंट काँक्रीटची भिंत बांधली आहे. ती बेकायदेशीर भिंत बांधणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारावर कारवाई करून बेकायदेशीर भिंत तातडीने काढावी. अशी मागणी पगारे यांनी केली आहे..Bidri Sugar Factory : शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला यश ,‘बिद्री’ साखर कारखान्याचा उस दराबाबत 'यु टर्न' ३ हजार ६१४ पहिली उचल एकरकमी देणार.दिवेंकडून जनहित याचिकाटाकळी गाव या भागातील माजी नगरसेवक राहुल दिवे यांनीदेखील न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. महापालिकेकडे यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.