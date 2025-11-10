नाशिक

Nandur Madhmeshwar : पक्षी सप्ताह यशस्वी! नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये १७,५०० हून अधिक पक्ष्यांची नोंद

Bird Week Celebrated with Enthusiastic Census at Nandur Madhmeshwar Sanctuary : नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य, रामसर स्थळावर झालेल्या पक्षी प्रगणनेदरम्यान वनकर्मचारी आणि पक्षी अभ्यासक दुर्मिळ पक्ष्यांचे निरीक्षण व नोंदणी करताना. पाण्याचे पक्ष्यांनी भरलेले विहंगम दृश्य.
Nandur Madhmeshwar

Nandur Madhmeshwar

सकाळ वृत्तसेवा
चांदोरी: रामसर स्थळाचा दर्जा नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य पक्ष्यांचे खरे स्वर्गस्थान मानले जाते. दर वर्षी हिवाळ्यातील प्रारंभी स्थलांतरित पक्ष्यांचे थवे येथे येऊन थांबतात, आणि संपूर्ण परिसर त्यांच्या किलबिलाटाने दुमदुमून जातो. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या ‘पक्षी सप्ताहा’च्या निमित्ताने दिनांक ८ नोव्हेंबर रोजी पक्षी प्रगणना हा उपक्रम उत्साहात पार पडला.

