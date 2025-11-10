Nandur Madhmeshwar : पक्षी सप्ताह यशस्वी! नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये १७,५०० हून अधिक पक्ष्यांची नोंद

चांदोरी: रामसर स्थळाचा दर्जा नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य पक्ष्यांचे खरे स्वर्गस्थान मानले जाते. दर वर्षी हिवाळ्यातील प्रारंभी स्थलांतरित पक्ष्यांचे थवे येथे येऊन थांबतात, आणि संपूर्ण परिसर त्यांच्या किलबिलाटाने दुमदुमून जातो. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या ‘पक्षी सप्ताहा’च्या निमित्ताने दिनांक ८ नोव्हेंबर रोजी पक्षी प्रगणना हा उपक्रम उत्साहात पार पडला..उपवनसंरक्षक (वन्यजीव) नाशिक, सहायक वनसंरक्षक हेमंत उबाळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी हिरालाल चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रगणना राबविण्यात आली. चापडगाव संकुल, खानगवथडी आणि आजूबाजूच्या परिसरात वनकर्मचारी, पक्षी अभ्यासक आणि स्थानिक पक्षीप्रेमींनी मिळून सकाळच्या वेळेत निरीक्षण केले..प्रगणनेत १२ हजार पाणपक्षी आणि पाच हजार ५०० गवताळ पक्ष्यांची नोंद झाली आहे. यामध्ये ब्राह्मणी बदक, थापाड्या बदक, भुवई बदक, तलवार बदक, मोठा ठिपकेदार गरुड, दलदल ससाणा, लाल डोक्याचा चाराटी, पांढरा शराटी, रंगीत करकोचा, उघड्या चोचीचा करकोचा, कॉमन क्रेन, जांभळी पाणकोंबडी, चमचा, कमळ पक्षी, लाल मुनिया, हळदीकुंकू, जांभळाबागला, राखी बगळा आणि तरंग अशा विविध प्रजातींचा समावेश आहे..या उपक्रमात वनपाल रूपेश दुसाने, वनरक्षक गोरख पाटील, के. डी. सदगीर, तसेच स्थानिक कर्मचारी गंगाधर आगाव, अमोल दराडे, विकास गारे, रोशन पोटे, रोहित मोगल, पंकज चव्हाण आणि संजय गायकवाड यांनी सहभाग नोंदविला..Leopard Rescue : केळीच्या बागेत बिबट मादी जेरबंद! जुन्नरमध्ये १० दिवसांत दुसरा बिबट्या अडकला; नागरिकांनी घेतला सुटकेचा श्वास.संख्या वाढणारवन विभागाच्या माहितीनुसार, थंडीची चाहूल लागल्याने येत्या काही दिवसांत स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर भारत, तसेच सायबेरिया आणि मध्य आशियातून येणारे पक्षी लवकरच या परिसरात दाखल होतील. पक्ष्यांच्या प्रगणनेद्वारे केवळ संख्येचा अंदाजच नव्हे, तर त्यांच्या निवासपद्धती, खाद्यसाखळी व पर्यावरणीय संतुलनाबद्दल महत्त्वाची माहिती मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.