Nandur Madhyameshwar : नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात पक्ष्यांची विक्रमी संख्या; ६,७०० हून अधिक पाणपक्षांची नोंद

चांदोरी: नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात शुक्रवारी (ता. २९ ऑगस्ट) सकाळी घेतलेल्या मासिक पक्षीगणनेत तब्बल सहा हजार ७०० पाणपक्षी व सुमारे तीन हजार २०० गवताळ पक्षी आढळले. या गणनेत ३०० हून अधिक स्थलांतरित व स्थानिक प्रजातींचीही नोंद झाली..सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) नाशिक हेमंत उबाळे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी (नांदूरमध्यमेश्वर) हिरालाल चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला. चापडगाव पर्यटन संकुलात सकाळी सातला सुरू झालेल्या या पक्षीगणनेत पक्षीमित्र, पर्यावरणप्रेमी, वन्यजीव छायाचित्रकार तसेच वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..फ्लेमिंगोसह विविध प्रजातींची उपस्थितीया गणनेत फ्लेमिंगो, रंगीत करकोचा, नदीसुयरय, हळदीकुंकू, वारकरी, सूर्यपक्षी, जांभळी पाणकोंबडी, कमळ पक्षी, काळा तापस, पिवळा तापस, राखी बगळा, उघड्या चोचीचा बगळा, चमचा, शेकाट्या, पिंगळा, वेडाराघू, हरियाल, खंड्या, मोर, सुगरण, दयाळ, पाणकावळा अशा विविध प्रजाती आढळल्या. अभयारण्यातील समृद्ध पाणथळ प्रदेश, गवताळ क्षेत्रे आणि सुरक्षित अधिवासामुळे दर वर्षी अशा दुर्मीळ व आकर्षक प्रजाती मोठ्या प्रमाणावर येथे येतात..या वेळी पर्यावरणप्रेमींनीही अभयारण्य परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे व पक्ष्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले. नियमित पक्षीगणनेतून जैवविविधतेतील बदल, स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन व पर्यावरणातील चढ-उतारांचा अभ्यास होण्यास मदत होत असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले..Yavatmal Flood: यवतमाळ जिल्ह्यात दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पावसाचा तडाखा; अरुणावती प्रकल्पाचे दरवाजे उघडल्याने शहरात पूरस्थिती.नांदूरमध्यमेश्वरातील पक्ष्यांची संख्या समाधानकारक असून, अभयारण्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित करणारी आहे. या संपदेचे संवर्धन करण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने वागले पाहिजे.-रूपेश दुसाने, वनपाल.नियमित नोंदी व वैज्ञानिक अभ्यासामुळे नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य 'पक्षी निरीक्षण नकाशावर' अधिक ठळकपणे झळकणार आहे.-हिरालाल चौधरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नांदूरमध्यमेश्वर.