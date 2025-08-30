नाशिक

Nandur Madhyameshwar : नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात पक्ष्यांची विक्रमी संख्या; ६,७०० हून अधिक पाणपक्षांची नोंद

Nandur Madhyameshwar Sanctuary Monthly Bird Count : मासिक पक्षीगणनेत तब्बल सहा हजार ७०० पाणपक्षी व सुमारे तीन हजार २०० गवताळ पक्षी आढळले. या गणनेत ३०० हून अधिक स्थलांतरित व स्थानिक प्रजातींचीही नोंद झाली.
चांदोरी: नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यात शुक्रवारी (ता. २९ ऑगस्ट) सकाळी घेतलेल्या मासिक पक्षीगणनेत तब्बल सहा हजार ७०० पाणपक्षी व सुमारे तीन हजार २०० गवताळ पक्षी आढळले. या गणनेत ३०० हून अधिक स्थलांतरित व स्थानिक प्रजातींचीही नोंद झाली.

