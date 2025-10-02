Nandur Madhyameshwar : नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य पुन्हा बहरले! पक्षी प्रगणनेत तब्बल ११ हजार १७६ पक्षांची नोंद; पक्षीप्रेमींसाठी पर्वणी

चांदोरी: नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य पुन्हा एकदा पक्षीप्रेमींसाठी पर्वणी ठरले आहे. वन्यजीव सप्ताहाच्या निमित्ताने उद्घाटन सोहळ्यात झालेल्या पक्षी प्रगणनेत तब्बल ११ हजार १७६ पक्ष्यांची नोंद झाली. या प्रगणनेतून अभयारण्यातील जैवविविधतेची संपन्नता अधोरेखित झाली आहे. चापडगाव, मांजरगाव, खानगावथडी, नांदूरमध्यमेश्वर गोदावरी नदीपात्र, कोठुरे, कुरुडगाव आणि काथरगाव अशा सात ठिकाणी निरीक्षण करून ९ हजार २५३ पाणपक्षी तर १ हजार ९२३ स्थलांतरित व गवताळ भागातील पक्षी पाहायला मिळाले..मार्श हॅरिअर, वेडा राघू, हळदीकुंकू, बदके, वारकरी, उघड्या चोचीचा करकोचा, जांभळा बगळा, राखी बगळा, चमचा, कमळपक्षी, शेकाट्या, नदीसुराई, खंड्या असे अनेक रंगीबेरंगी पाहुणे आढळले. सहाय्यक वनसंरक्षक हेमंत उबाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनअधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक गाईड, स्वयंसेवक, पक्षिमित्र व अभ्यासक यांनी ही मोहीम पार पाडली. .वनपरिक्षेत्र अधिकारी हिरालाल चौधरी, रूपेशकुमार दुसाने, जी. के. पाटील, के. डी. सदगिर यांच्यासह अनंत सरोदे, सतीश गोगटे, प्रा. आनंद बोरा, उमेशकुमार नागरे आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला..नांदूरमध्यमेश्वरच्या नोंदीत आधीपासूनच अनेक दुर्मिळ पक्ष्यांची नावे आहेत. आता नव्याने आढळलेले व समाविष्ट झालेले पक्षीही लवकरच सुधारीत यादीत प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यामुळे पक्षीप्रेमी व पर्यटकांसाठी ही माहिती आकर्षणाचा नवा सोहळा ठरेल..Wani News : नवरात्रोत्सवात महानवमीचा उत्साह शिगेला; मध्यरात्री देवीच्या शिखरावर कीर्तिध्वज फडकला.नांदूरमध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या अभिलेखात विविध पक्षी प्रजातींची पूर्वीपासून नोंद असून, नवीन समावेश झालेले व नव्याने आढळून आलेले विविध पक्षी यांची माहिती घेऊन लवकरच सुधारीत यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. यामुळे पक्षीप्रेमी आणि पर्यटक यांना नाविन्यपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.- हिरालाल चौधरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.