नाशिक

Rahul Dhotre : नाशिक हाणामारीतील मृत राहुल धोत्रेच्या कुटुंबीयांचा आक्रमक पवित्रा; आरोपींना अटक होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार

Family’s Demand for Arrest and MCOCA Action : सर्व संशयित आरोपींना मकोका लावा, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही व इथून आम्ही उठणारही नाही, असा आक्रमक पवित्रा नांदूर नाका येथील धोत्रे कुटुंबीयांनी घेतला.
protest
protestsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्यासह इतर आरोपींना अटक करा, तपास अधिकारी तत्काळ बदला, सर्व संशयित आरोपींना मकोका लावा, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही व इथून आम्ही उठणारही नाही, असा आक्रमक पवित्रा नांदूर नाका येथील धोत्रे कुटुंबीयांनी घेतला. रात्री उशिरापर्यंत २०० हून अधिक नागरिक, धोत्रे कुटुंब व वडार समाज संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन कक्षाजवळ ठाण मांडून होते.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
death
murder case
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com