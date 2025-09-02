Nashik Crime : राहुल धोत्रे हत्याकांडातील आणखी दोघांना अटक; मुख्य संशयित उद्धव निमसे अजूनही फरार!

नाशिक: नांदूर नाका परिसरात झालेल्या राहुल संजय धोत्रे खून प्रकरणातील आणखी दोघा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली. तथापि, मुख्य संशयित व भाजप पदाधिकारी माजी नगरसेवक उद्धव निमसे गेल्या आठवडाभरापासून पसार असून, पोलिसांना त्यांचा अद्याप मागमूस लागत नाही..अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे संतोष बाळू मते (४०, रा. दिंडेवाडा, नांदूरगाव) व स्वप्नील मदन बागूल (३३, रा. जुना राजवाडा, नांदूर) अशी आहेत. या प्रकरणी आतापर्यंत सात जणांना अटक झाली आहे. युनिट- एकच्या पथकाला रविवारी (ता. ३१) संशयितांच्या हालचालींबाबत माहिती मिळाल्यानंतर, हवालदार प्रशांत मरकड व मिलिंदसिंग परदेशी यांनी कवटी फाटा (वाडीवऱ्हे) येथे सापळा रचून संतोष मतेला ताब्यात घेतले. तर हवालदार विशाल देवरे व प्रवीण वाघमारे यांनी त्र्यंबक रोडवरील पपया नर्सरीजवळ स्वप्नील बागूलला अटक केली. दोघांना न्यायालयात हजर केले असता पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..मुख्य संशयित अद्याप फरारी२२ ऑगस्टला सायंकाळी आडगाव हद्दीतील नांदूर नाका परिसरात माजी नगरसेवक उद्धव निमसे व त्याच्या साथीदारांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. यात जखमी राहुल धोत्रेचा उपचारादरम्यान २९ ऑगस्टला मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत नातलगांनी तणावपूर्ण आंदोलन केले होते. अखेर ३० ऑगस्टला अंत्यसंस्कार करण्यात आले..घटनेपासून उद्धव निमसे पोलिसांना चकवा देत फरारी असून, त्याच्या शोधासाठी पाच पथके राज्यासह परराज्यात रवाना झाली आहेत. मात्र अद्याप कुणालाही यश मिळालेले नाही. नांदूर नाका व जनार्दननगर परिसरात अजूनही तणावपूर्ण शांतता असून, अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त कायम आहे..Solapur Crime:'लग्नाचे आमिष दाखवून २३ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार'; फॉरेस्टमध्ये बोलवल अन्.. .‘एसआय’टी तपासाची गतीधोत्रे खून प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आला असून, अंबड विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शेखर देशमुख यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी आहे. मुख्य आरोपी अद्याप फरारी असल्याने नागरिकांचा पोलिसांवर प्रचंड दबाव आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी पोलिस सतत लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.