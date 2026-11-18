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नंदुरबार : प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांचा गौरव करताना एस. वाय. पुरी, तानाजी कवडे, सोपान शिंदे, गिरीश महाले, आर. आर. राठोड, बी. बी. अहिरे व प्रकाश खैरनार.
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सहकार विभागातर्फे
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
नंदुरबार, ता. १८ : सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नंदुरबार यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील नागरी, ग्रामीण व नोकरदार पतसंस्थांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एकदिवसीय प्रशिक्षण झाले. हे प्रशिक्षण कन्यादान मंगल कार्यालयात झाले.
सहकार सप्ताहानिमित्त हे प्रशिक्षण झाले. जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे राज्य समन्वयक तथा निवृत्त सहनिबंधक धनंजय डोईफोडे, निवृत्त सहनिबंधक तथा राज्याचे लेखापरीक्षक तानाजी कवडे, निवृत्त जिल्हा उपनिबंधक सोपान शिंदे, सहाय्यक निबंधक गिरीश महाले, आर. आर. राठोड, बी. बी. अहिरे व प्रकाश खैरनार उपस्थित होते.
प्रशिक्षणादरम्यान धनंजय डोईफोडे, सोपान शिंदे व तानाजी कवडे यांनी कर्जवसुलीची प्रभावी कार्यपद्धती, थकीत कर्जवसुलीचे महत्त्व, सहकार कायद्यातील नियम, अधिनियम व विविध कलमांची माहिती दिली तसेच पतसंस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, सक्षम व कायदेशीर तरतुदींनुसार चालविण्यासाठी आवश्यक बाबींचे मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रशिक्षणास जिल्ह्यातील विविध नागरी, ग्रामीण व नोकरदार पतसंस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.