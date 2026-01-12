नाशिक

Nandurbar News : राजकीय वादातून पेट्रोल बॉम्ब अन् शस्त्रांचा वापर? माजी आमदारांचा हल्ल्यामागे मोठ्या कटाचा आरोप

Stone Pelting Attack on Former MLA’s Residence : माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नंदुरबार येथील घरावर शनिवारी रात्री साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास सुमारे ४० ते ५० अनोळखी लोकांनी दगडफेक केली.
तळोदा: अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नंदुरबार येथील घरावर शनिवारी (ता. १०) रात्री साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास सुमारे ४० ते ५० अनोळखी लोकांनी दगडफेक केली. याबाबत तीन फिर्यादीवरून नंदुरबार पोलिस ठाण्यात वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

