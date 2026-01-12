Nandurbar News : राजकीय वादातून पेट्रोल बॉम्ब अन् शस्त्रांचा वापर? माजी आमदारांचा हल्ल्यामागे मोठ्या कटाचा आरोप

तळोदा: अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नंदुरबार येथील घरावर शनिवारी (ता. १०) रात्री साडेअकरा ते बाराच्या सुमारास सुमारे ४० ते ५० अनोळखी लोकांनी दगडफेक केली. याबाबत तीन फिर्यादीवरून नंदुरबार पोलिस ठाण्यात वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..दरम्यान, माझ्या घरावर झालेला हल्ला राजकीय कट आहे. धारदार शस्त्रांसह पेट्रोल बॉम्बचा वापर झाला, असा आरोप माजी आमदार चौधरी यांनी केला. काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या वरदहस्ताने अवैध धंदे करणाऱ्यांनीच हा हल्ला घडवून आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..श्री. चौधरी यांच्या घराबाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. दरम्यान, या हल्ल्याची नवी सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून, त्यात हल्लेखोर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करताना स्पष्ट दिसत आहेत..याबाबत शिरीष चौधरी (वय ५४) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आकाश चौधरी, दीपक चौधरी ऊर्फ रम्मी, आकाश चौधरी, दिव्येश ऊर्फ दर्शन चौधरी, योगेश (गोलू) चौधरी, दीपक चौधरी, शिशुपाल राजपूत, विराज चौधरी, विजय चौधरी ऊर्फ विजू मनसे, अभिषेक चौधरी, भुऱ्या ऊर्फ प्रशांत चौधरी, मयूर ऊर्फ मारी सूर्यवंशी, सागर चौधरी, कुणाल चौधरी, प्रथमेश चौधरी, पंकज मराठे, विक्की (अंगार) चौधरी, भटू जोहरी, मयूर जोहरी, ऋषी सूर्यवंशी, गणेश अहिरे, नकुल चौधरी, दिव्येश कासार, वर्शन चौधरी, प्रथम चौधरी, दिव्येश चौधरी ऊर्फ घोडावाला, सोनू सूर्यवंशी, सिद्धार्थ शहा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..एक महिला पतीसह दुचाकीवरून घरी जात असताना, त्यांना थांबवून जातिवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. महिलेचा साडीचा पदर खेचून लज्जा वाटेल, असे कृत्य करण्यात आले. ही घटना शनिवारी (ता. १०) दुपारी तीनच्या सुमारास जळका बाजारातील तेलीवाडा फलकाजवळ घडली. याबाबत महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात प्रथमेश शिरीष चौधरी, शिरीष चौधरी, रवींद्र चौधरी, गौरव चौधरी, प्रशांत चौधरी, लकी चौधरी, सागर चौधरी, गौरव चौधरी व संकेत चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपअधीक्षक संजय महाजन तपास करीत आहेत..Akola Crime: चक्क.. बार्शीटाकळीत घरातच गांजाची लागवड; धक्कादायक प्रकार उघडकीस, नऊ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!.उपनगराध्यक्षपदी निवड झाल्यावर शिरीष चौधरी यांचा मुलगा प्रथमेश यांची मिरवणूक काढण्यात आली होती. मिरवणुकीत एकमेकांकडे पाहून वाद झाल्याने प्रथमेश चौधरी, रवींद्र चौधरी, शिरीष चौधरी, संकेत चौधरी, लोकेश ऊर्फ लकी चौधरी, तेजस चौधरी, गौरव चौधरी, प्रशांत चौधरी, गौरव चौधरी, सागर चौधरी, आकाश चौधरी, दीपक चौधरी, आकाश चौधरी, जयदीप चौधरी, योगेश (गोलू) चौधरी, दीपक चौधरी, शिशुपाल राजपूत, विराज चौधरी, पंकज मराठे, भुऱ्या चौधरी, खुशाल चौधरी जळका बाजार परिसरात झोंबाझोंबी करताना आढळून आले. याबाबत हवालदार शैलेंद्रसिंग राजपूत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वरील २१ जणांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक तानाजी बहिरम तपास करीत आहेत. दरम्यान, मिरवणुकीत झालेला वाद सामोपचाराने मिटविण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.