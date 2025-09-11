नाशिक

Wani News : नवरात्रोत्सवाआधी सप्तशृंगगड रस्ता सुरळीत होणार का?

Nanduri to Saptashrunggad Road Repairs Delayed by Monsoon : नाशिकमधील सप्तशृंगगड घाटरस्त्यावर सुरू असलेले काँक्रिटीकरण व संरक्षक भिंतीचे काम पावसामुळे थांबले आहे. आगामी नवरात्रोत्सवासाठी वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आहे.
वणी: नांदुरी ते सप्तशृंगगड या घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरण व घाट संरक्षक भिंतीचे काम मेपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे रखडले आहे. अपूर्णावस्थेतील रस्ता आणि जुन्या रस्त्याची झालेली दुरवस्था यामुळे आगामी नवरात्रोत्सवात वाहतूक विस्कळित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, ती सुरळीत राखण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस प्रशासन व राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

