Wani News : नवरात्रोत्सवाआधी सप्तशृंगगड रस्ता सुरळीत होणार का?

वणी: नांदुरी ते सप्तशृंगगड या घाटरस्त्याचे काँक्रिटीकरण व घाट संरक्षक भिंतीचे काम मेपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे रखडले आहे. अपूर्णावस्थेतील रस्ता आणि जुन्या रस्त्याची झालेली दुरवस्था यामुळे आगामी नवरात्रोत्सवात वाहतूक विस्कळित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, ती सुरळीत राखण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस प्रशासन व राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत..केंद्रीय मार्ग निधी (सीआरआयएफ) अंतर्गत श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगड- नांदुरी- अभोणा- कनाशी- मानूर- अलियाबाद (राज्यमार्ग क्रमांक २१) या मार्गाचे दुरुस्ती व सुधारणा काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक चार, कळवण यांच्या नियंत्रणाखाली हे काम जे. एन. आय. कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीमार्फत होत आहे. तब्बल ५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे हे काम असून, कंपनीने गडाच्या पायथ्याशी खडी, कच व मिक्सिंग प्लांट उभारले आहे..फेब्रुवारीत प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात रोप-वे गेट परिसर ते धोंड्या-कोंड्याची विहीर या दरम्यानच्या रस्त्याचे, तसेच पठारी भागातील काही ठिकाणी थिन व्हाइट टॉपिंग सिमेंट काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले. तसेच, धोकेदायक व पडझड झालेल्या भिंतींची दुरुस्तीही झाली; मात्र चैत्रोत्सव, कंपनीच्या प्लांटमधील बिघाड, भाविकांची प्रचंड गर्दी आणि विशेषत: मेपासून सुरू झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तब्बल चार महिन्यांपासून काम ठप्प झाले आहे..सध्या वाहनधारकांना घाट रस्त्यावर वाहने संथगतीने चालवावी लागत असून, वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सव आणि कोजागरी पौर्णिमा उत्सवासाठी रस्ता सुरक्षित व सुरळीत राहावा, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंगळवार (ता. ९)पासून डागडुजीची कामे सुरू केली आहेत. या काळात नांदुरी- सप्तशृंगगड घाट रस्ता खासगी वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येणार असून, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसच या मार्गावर धावणार आहेत. त्यामुळे परिवहन व पोलिस प्रशासनालाही वाहतूक नियोजनाची कसरत करावी लागेल.Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास; अपघात वाढले, नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची अवस्था.नांदुरी-सप्तशृंगगडदरम्यानचे थिन व्हाइट टॉपिंग सिमेंट-काँक्रीट रस्त्याचे काम सततच्या पावसामुळे थांबले आहे. मात्र, नवरात्रोत्सव व कोजागरी पौर्णिमा उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घाट रस्त्यातील खड्डे बुजविणे, साइडपट्ट्यांची डागडुजी, तात्पुरते दुभाजक, रिफ्लेक्टर व सूचनाफलक बसविणे या उपाययोजनांतून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित व सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.- रोहिणी वसावे, सहायक अभियंता, सा. बांधकाम उपविभाग, कळवण.