Raosaheb Kasabe : साहित्यातून माणसाच्या विचार करण्याच्या कक्षा विस्तारायला हव्यात: रावसाहेब कसबे

नाशिक: कविवर्य नारायण सुर्वे यांच्या कवितेतून वाचकांच्या जाणिवा बदलल्या. कविता कशी असते, ती कशी करावी आणि कशी समजून घ्यावी, त्यांच्याकडून शिकायला मिळाले. त्यामुळेच साहित्य निर्मितीतून माणसाच्या विचार करण्याच्या कक्षा विस्तारायला हव्यात, तरच त्याला साहित्य म्हणता येईल; अन्यथा साहित्य वाचल्यानंतर माणसाच्या विचारांची क्षमता वाढत नसेल, तर त्याला ‘साहित्य’ म्हणता येत नाही, असे स्पष्ट विचार ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी मांडले..नारायण सुर्वे जन्मशताब्दी साहित्य संमेलनात ते अध्यक्षस्थानाहून बोलत होते. कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयात बुधवारी (ता. १५) हे संमेलन पार पडले. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते संमेलनाचे उदघाटन झाले. ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे, स्वागताध्यक्ष डॉ. विशाल जाधव आदी उपस्थित होते. .डॉ. कसबे म्हणाले, की सध्या संपूर्ण जग खोल दरीच्या काठावर उभे आहे. ते कधी कोलमडेल हे सांगता येत नाही. अर्थव्यवस्थेत लोकशाही सर्वोच्च असते. पण आज भांडवलशाही आणि लोकशाही यांच्यात विरोध निर्माण झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत भांडवलशाही लोकशाहीच्या मार्गावर टिकणारी नाही, हे सिद्ध करून दाखविले आहे..भारतातील समस्या भांडवलशाही आंतर्विरोधातून निर्माण होत आहे. भारतात भांडवलशाहीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा तिसऱ्या महायुद्धाचा विचार सुरू होतो. यावर जगातील विचारवंतांचा विचार सुरू आहे. सुरवातीला अभिवादन यात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर नारायण सुर्वे यांच्या जीवनावरील चित्रपट दाखविण्यात आला. .या वेळी ‘नवी सनद’ या त्रैमासिक व ‘गवसले आकाश नवे’ या कविता संग्रहाचे प्रकाशन झाले. राजू देसले यांनी प्रास्ताविकेत कविवर्य नारायण सुर्वे सांस्कृतिक भवन उभारण्यात येणार असल्याचे सांगत वाचनालयाचा प्रवास उलगडला. रविकांत शार्दूल यांनी सूत्रसंचालन केले. राजू नाईक यांनी आभार मानले..कवी संमेलनाच्या शेवटच्या सत्रात नारायण सुर्वे यांच्या निवडक कविता वाचनाने झाली. कवी जिवाजी वाघमारे यांनी कविता सादर केली. विक्रांत शार्दूल, अरुण घोडेराव, नागेश धुर्वे, सल्लान राठोड, डॉ. मनीषा जगताप, स्मीता पानसरे, प्रा. शोभा बागूल,अपूर्व इंगळे, लता कांबळे, तल्हा शेख, प्रसेनजित गायकवाड तसेच सुर्वे यांच्यावरील कवितेचे वाचन डॉ. प्रशांत आंबरे, प्रा. डॉ. शकुंतला चव्हाण यांनी कवितांचे वाचन केले. .माणूस हरतो आहे, माणूस मरतो आहे, अशा परिस्थितीविरुद्ध बंड करण्याची ताकद नारायण सुर्वेंनी साहित्यातून दिली. असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे यांनी केले. राज्यातील साहित्यिकांना नारायण सुर्वे साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कारासाठी कादंबरीकार सुरेश पां. शिंदे, कथाकार डॉ. अजीतसिंह चाहल, कवी अरुण नाईक व बालकवी प्रसेनजित गायकवाड यांचा गौरव झाला..साहित्यावर चर्चासत्रसाहित्य संमेलनातील चर्चासत्रात साहित्यिक प्रा. डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी सुर्वेच्या साहित्याची वैशिष्ट्ये सांगितली. प्राचार्य डॉ. दिलीप पवार यांनी सुर्वेच्या काव्यात कष्टकऱ्यांचे जग दाखवले आणि श्रमिकांचे जीवन अनुभवले असल्याचे सांगितले. प्रा. शशिकला राय, सायमन मार्टीन यांनी चर्चा केली. सूत्रसंचालन तल्हा शेख, आभार फ्रान्सीस वाघमारे यांनी मानले..सुर्वेंनी गरिबांचा विचार पुढे नेला : शिंदे‘विकता विकता सूर्य बाजारात आणला...’ ‘छेद’ या कविता वाचनाने माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी संमेलनाचे उदघाटन केले. शिंदे म्हणाले, की गिरणी कामगार गंगाधर सुर्वे यांना रस्त्यावर बेवारस मूल मिळाले आणि त्यांनी त्याला घरी आणले. हलाखीच्या परिस्थितीत नारायण सुर्वे यांनी गिरणी कामगार, चाळसंस्कृती, गरिबांची पिळवणूक या समस्या जवळून अनुभवल्या. पडेल ते काम केले. .Green Firecrackers: दिल्लीसह देशभर घुमणार आमचाच आवाज; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवकाशीतील व्यापारी आनंदित.त्यामुळे त्यांनी पोटतिडकीने लेखन केले. साहित्यात कसे वागले पाहिजे, त्याचा गरिबांसाठी कसा वापर केला पाहिजे, असा संदेश सुर्वे यांनी समाजाला दिला. त्यांनी गरिबांचा विचार पुढे नेला. त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांचे विचार महाराष्ट्रभर पोचायला हवेत. दरम्यान, १९५५-६० च्या दशकात समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष पुढे आले. भारतात कार्ल मार्क्स यांच्या विचारांचा साहित्यवर परिणाम होत होता. सुर्वे यांच्यावर त्या विचारांचा पगडा असल्याने ते पक्षाशी शेवटपर्यंत एकनिष्ठ राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.