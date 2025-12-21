नाशिक

Nashik Property Expo : नाशिकमध्ये घरांची चांदी! 'होमेथॉन २०२५' मध्ये तीन दिवसांत १०० कोटींची उलाढाल

NAREDCO Homeathon 2025 Sees Strong Response in Nashik : ‘होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो-२०२५’मध्ये शनिवारी तिसऱ्या दिवसापर्यंत २०३ फ्लॅटचे बुकिंग झाले असून, जवळपास १०० कोटींची उलाढाल यातून झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘नरेडको’ आयोजित ‘होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो-२०२५’मध्ये शनिवारी (ता. २१) तिसऱ्या दिवसापर्यंत २०३ फ्लॅटचे बुकिंग झाले असून, जवळपास १०० कोटींची उलाढाल यातून झाली. रविवारी (ता. २१) प्रदर्शनाचा समारोप होणार आहे. हा एक्स्पो केवळ घरखरेदीचा मंच न राहता नाशिकच्या शाश्वत विकासाचा, पर्यावरण संवर्धनाचा आणि नागरिकांच्या विश्वासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरल्याचे या तीन दिवसांत स्पष्ट झाले.

