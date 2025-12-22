Nashik Property Expo : जेवढे नागरिक, तेवढी झाडे! नरेडको नाशिकमध्ये लावणार ४० हजारांवर वृक्ष; गृह प्रदर्शनाचा अनोखा उपक्रम

नाशिक: ‘नरेडको’तर्फे आयोजित ‘होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो-२०२५’ या गृह प्रदर्शनास चार दिवसांत तब्बल ४० ते ४५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी भेट दिली. त्यामुळे ‘नरेडको’ आता ४० हजारांवर वृक्ष लागवड करणार आहे. या प्रदर्शनात ३१२ जणांनी आपले गृह खरेदीचे स्वप्न पूर्ण केले. घर बुकिंग करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला ‘नरेडको’तर्फे १० ग्रॅम चांदीचे नाणे भेट देण्यात आल्याची माहिती मुख्य समन्वयक जयेश ठक्कर आणि सचिव शंतनू देशपांडे यांनी दिली..गंगापूर रोडवरील डोंगरे वसतिगृह मैदानावर १८ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत हे गृह प्रदर्शन झाले. प्रदर्शनाला नाशिककरांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आयोजकांसाठी समाधानकारक ठरला. मुख्य समन्वयक जयेश ठक्कर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ४.९९ टक्के गृहकर्ज योजना आणि ‘जेवढे नागरिक प्रदर्शनाला भेट देतील, तेवढी झाडे लावली जातील’ हा अभिनव पर्यावरणपूरक उपक्रम हे या वर्षीच्या प्रदर्शनाचे खास आकर्षण ठरले. या दोन्ही उपक्रमांमुळे प्रदर्शन केवळ व्यावसायिक मर्यादेत न राहता सामाजिक आणि पर्यावरणीय बांधिलकीचे प्रतीक बनले..फ्लॅट्स, प्लॉट्स, कमर्शिअल प्रॉपर्टी, गृहकर्ज सुविधा, इंटिरियर डिझाइन, स्मार्ट होम सोल्यूशन्स, तसेच व्हर्च्युअल रिअॅलिटीद्वारे प्रोजेक्ट पाहण्याची सुविधा, या सर्व गोष्टी एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत नरेडकोने घर खरेदीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह केली. अनेक कुटुंबांसाठी ही केवळ माहितीची देवाणघेवाण नव्हती, तर आयुष्यभराच्या गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची संधी होती..प्रदर्शनाला मिळालेल्या प्रतिसादाची आकडेवारीही तितकीच बोलकी ठरली. या प्रदर्शनाला नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्ता कराळे यांनी भेट देऊन नरेडको टीमचे कौतुक केले. प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी नरेडकोचे मुख्य समन्वयक जयेश ठक्कर, सहसमन्वयक उदय शाह, मार्जियान पटेल, अभय नेरकर, माजी चेअरमन अभय तातेड, अध्यक्ष सुनील गवादे, सचिव शंतनू देशपांडे, खजिनदार भूषण महाजन यांच्यासह भाविक ठक्कर, पुरुषोत्तम देशपांडे, प्रशांत पाटील, हर्षल धांडे, प्रसन्न सायखेकर, मुकुंद साबू, पंकज जाधव, ताराचंद गुप्ता, परेश शहा, राजेंद्र बागड, मयूर कपाटे, नितीन सोनावणे, शशांक देशपांडे आदी सदस्यांनी आयोजनात मोलाचे योगदान दिले..Gujarat Kidney IPO : IPO आजपासून खुला! GMP मध्ये नफ्याची शक्यता; ₹900 कोटी मार्केट कॅप असलेली कंपनी गुंतवणूकदारांच्या रडारवर.१२.५२ कोटींचा फ्लॅटप्रदर्शनातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पांनी विशेष लक्ष वेधले. १२.५२ कोटी रुपयांचा सर्व सुखसोयींनी युक्त आलिशान फ्लॅट, तसेच मुंबईप्रमाणे नाशिकमध्ये ४५ मजल्यांपर्यंत उंच इमारती उभारण्याचे प्रस्ताव असलेले गोविंदनगर, गंगापूर रोड, नवश्या गणपती आणि सोमेश्वर परिसरातील प्रकल्प ग्राहकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.