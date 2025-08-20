नाशिक

Nashik News : नाशिक महापालिकेतील २९२ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती; म्युनिसिपल कामगार सेनेकडून आयुक्तांचा सत्कार

292 Employees Promoted in Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेतील २९२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबद्दल म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने आयुक्त मनीषा खत्री यांचा सत्कार अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
Manisha Khatri
Manisha Khatrisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिकेतील २९२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नुकतीच पदोन्नती देण्यात आल्याने म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने आयुक्त मनिषा खत्री, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांचा अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
Employees
Muncipal corporation
Municipal Commissioner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com