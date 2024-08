Nashik Leopard Attack : नांदूर शिंगोटे बिबट्याच्या हल्ल्यात 3 शेळ्या ठार; एक जखमी

A leopard attacked a herd of goats at the residence of Bhagwanta Pandurang Shelke and killed the goats. esakal

प्रकाश शेळके नांदूर शिंगोटे : नांदूर शिंगोटे व परिसरामध्ये गेल्या पंधरा दिवसापासून बिबट्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढले असून गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास तर अशा डोंगराच्या पायथ्याशी राहात असलेल्या भगवंता पांडुरंग शेळके यांच्या वस्तीवर बिबट्याने अचानकपणे शेळ्यांच्या कळपावर हल्ला करून त्यामधील तीन शेळ्या उचलून नेऊन ठार केल्या तर एक शेळी जखमी केली त्यामुळे या परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. (3 goats killed and one injured in Nandur Shingote leopard attack ) Loading content, please wait...