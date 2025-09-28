Suresh Sawant : साहित्य क्षेत्र आत्मकेंद्री झाले, लेखनात केशवसुत-कुसुमाग्रज दिसत नाहीत; लेखक सुरेश सावंत यांचे परखड मत

नाशिक: तथाकथित साहित्यिक किती नवोदितांचे वा इतर साहित्यिकांचे साहित्य वाचतात, मुळात साहित्य क्षेत्र आत्मकेंद्री झाले असून, समस्येच्या गर्तेत अडकले आहे. त्यासाठी इतरांचे लेखन वाचणे गरजेचे आहे. आजच्या लेखनात केशवसुत, कुसुमाग्रज दिसत नाहीत व साहित्य क्षेत्राला एक प्रकारचे साचलेपण आल्याचे परखड मत राष्ट्रपती शिक्षक पुरस्कारप्राप्त व साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कारप्राप्त लेखक सुरेश सावंत यांनी व्यक्त केले. .सार्वजनिक वाचनालयाच्या ५६ व्या जिल्हा साहित्यिक मेळाव्याला शनिवारी (ता. २७) मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात थाटात प्रारंभ झाला. त्या वेळी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. सावंत म्हणाले, की बालसाहित्य व बालशिक्षण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. २०१८ च्या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार जगावर अध्ययन संकट निर्माण झाले. कोविड काळाने ऑनलाइन शिक्षणाचा मंत्र दिला. .यातून अध्ययन संकट अधिक गडद झाले. त्यानंतर शिक्षण हक्क कायद्याने वंचित उपेक्षितांना संधी दिली का, असा सवाल उपस्थित करीत कवी केशवसुत यांनी नवोदित कवीला लिहिलेले पत्र सावंत यांनी सविस्तर वाचून दाखविले. व्यासपीठावर ५५ व्या मेळाव्याचे अध्यक्ष डॉ. एकनाथ पगार, ज्येष्ठ रानकवी तुकाराम धांडे, वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, उपाध्यक्ष वैद्य विक्रांत जाधव, कार्याध्यक्ष संजय करंजकर, सांस्कृतिक सचिव जयप्रकाश जातेगावकर व पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रमुख सचिव सुरेश गायधनी यांनी प्रास्ताविक केले. जयश्री वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले..कवितेने जगाला मार्गदर्शन करावे : धांडेज्येष्ठ रानकवी तुकाराम धांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७० कवींच्या उपस्थितीत कविसंमेलन झाले. ते म्हणाले, की कविता ही जगण्यातून यावी आणि तिने जगण्याचाच विषय अधोरेखित करावा. तिने आपले जगणे शब्दातून मांडावे. आतून आलेल्या कवितेने जगाला मार्गदर्शन करावे, असे सांगत धांडे यांनी ‘तिची दारात पावले, घराला घरपण आले, तिने हात फिरविता, अंगणाचे सोने झाले’ ही कविता सादर केली. मनोहर विभांडिक, अशोक भालेराव, किरण सोनार, अंजना भंडारी, संजय आहेर, रामचंद्र कुलकर्णी आदींनी कविता सादर केल्या. राजेंद्र उगले व आरती डिंगोरे यांनी कविसंमेलनाचे सूत्रसंचालन केले..CM Devendra Fadnavis: नियमांच्या कचाट्यात अडकले वाढीव पंचनामे; मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही हवेत, मंत्री सांगून गेले.आज मेळाव्यात...सकाळी १० : स्वागत, प्रास्ताविक, श्रद्धांजली१०.३० : संमेलनाध्यक्षांचे भाषणदुपारी १२ : ‘म- मराठीचा’ विषयावर परिसंवाद२.३० : पुरस्कार वितरण, साहित्यिकांचा सत्कार४.३० : लेखकांचे मनोगत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.