Nashik Leopard Attack : आईच्या डोळ्यासमोर 9 वर्षांच्या चिमूरड्याला बिबट्याने नेले ओढून

सिन्नर : गुरुवारी रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास लघुशंकेसाठी घराबाहेर ओट्यावर उभे असलेल्या 9 वर्षीय बालकावर हल्ला करतो बिबट्याने त्याला शेतात ओढून नेले. सिन्नर तालुक्यातील दापूर येथे ही घटना घडली. जन्मदात्या आईच्या डोळ्यासमोर बिबट्याने केलेल्या या हल्ल्यात बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रफुल्ल रवींद्र तांबे असे या दुर्दैवी घटनेत मृत झालेल्या बालकाचे नाव आहे. तो दापुर येथील जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता चौथीच्या वर्गात शिकत होता. (9 year old boy was dragged away by leopard in front of his mother )