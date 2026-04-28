Nashik Bribery Case : नाशिकमध्ये लाचखोर वजन-मापे निरीक्षकावर एसीबीचा 'ट्रॅप'; 24 हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले, अधिकाऱ्याचा 'असा' झाला भांडाफोड

वणी (नाशिक) : पेट्रोल पंपाच्या मशिनची वार्षिक तपासणी करून त्याचे प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात २४ हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या वजन व मापे विभागाच्या निरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी रंगेहात (Nashik petrol pump bribery case) पकडले. भगवान प्रल्हाद डोल्हारे (वय ५१) असे अटक करण्यात आलेल्या लोकसेवकाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराचा अवनखेड शिवारात 'ओमसाई' नावाचा पेट्रोल पंप आहे. या पंपावरील मशिनचे वार्षिक निरीक्षण करण्यासाठी तक्रारदाराने ऑनलाइन शासकीय शुल्क भरले होते..मात्र, पंपाची पाहणी करून पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी वैध मापणशास्त्र, वणी विभागाचे निरीक्षक भगवान डोल्हारे यांनी प्रत्येक नोझलचे ६,००० रुपये याप्रमाणे चार नोझलचे एकूण २४,००० रुपयांची मागणी केली होती. शासकीय शुल्क भरलेले असतानाही लाचेची मागणी होत असल्याने तक्रारदाराने नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली..प्राप्त तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर, मंगळवारी (ता. २८) दिंडोरी परिसरात सापळा रचण्यात आला. तक्रारदाराकडून ठरलेली २४ हजार रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारताना डोल्हारे यांना पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले..याप्रकरणी दिंडोरी पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, अपर पोलीस अधीक्षक माधव रेड्डी, सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक नेहा सूर्यवंशी व त्यांच्या पथकाने केली.