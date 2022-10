Nashik Bus Fire: ''जाग आली अन् बघतो तर..."; बसमधील छोट्या आर्यनचा थरारक अनुभव

By

Nashik Accident News : येथील औरंगाबाद रोडवरील मिर्ची हॉटेल चौफुलीवर शनिवारी (ता. ८) पहाटे साडेचार ते पावणेपाचच्या आयशर ट्रक आणि खासगी ट्रॅव्हल्समध्ये भीषण अपघात झाला. ट्रॅव्हले क्षणार्धात पेट घेतला अन् काही क्षणात बसला आगीने वेढले. अपघातग्रस्त बसमधील प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी स्थानिकांनी तात्काळ बसच्या दिशेने धाव घेतली. बसच्या खिडकीच्या काचा फोडून प्रवाशांना पेटत्या बसबाहेर काढण्यात आले.

(Nashik Accident News Aryans in the bus share thrilling experience of accident)

जीव वाचविण्यासाठी प्रवाशांच्या खिडकीतून उड्या

जीव वाचविण्यासाठी बसमधील प्रवासी खिडकीतून उड्या घेत होते. त्या प्रवाशांना नागरिकांनी रस्त्याच्या कडेला बसविले. अतिशय भयंकर अशा या अपघातातून सुखरुप बचावलेल्या आर्यन या बालकाने या प्रसंगाचे थरारक वर्णन ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले

बसमध्येच असलेला आर्यन सांगतो...

या अपघातावेळी बसमध्येच असलेला अन् अपघाताचे सर्व प्रसंग आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेला ८ वर्षीय आर्यन जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहे. अपघाताची भीषणता अनुभवलेला छोटा आर्यन सांगतो आम्ही सर्वजण झोपलो होतो. आमची बस जोरात धडकली अन् मोठ्ठा आवाज झाला आणि अचानक आरडोओरड सुरु झाली. डोळे उघडून बघीतलं तर बसला आग लागली होती. सर्वजण बसच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते.

गाडीच्या दाराजवळ मोठी आग लागली होती त्यामुळे बाहेर पडण्यासाठी बाहेर उभ्या असलेल्या काकांनी खिडकीच्या काचा फोडल्या. गाडीतील लोक खिडकीतून उड्या मारत होते. मला, माझ्या आई आणि भावाला काकांनी खिडकीतून बाहेर काढले आणि दवाखान्यात आणले. गाडीच्या बाहेर आलो तेव्हा सगळी गाडी पेटलेली होती. जे बाहेर येवू शकले नाही ते माझ्या समोर जळत होते असा थरारक प्रसंग छोट्या आर्यनने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितला.